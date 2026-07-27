Coca-Cola elige Sevilla para dar la "bienvenida a su nueva era": del icono de Las Setas a iluminar de rojo La Velada del Año VI

Sevilla como escenario de una nueva era

La elección de Sevilla responde al valor simbólico de la ciudad: si Coca-Cola recupera uno de sus iconos más reconocibles, su presentación merece un escenario igualmente emblemático. Además, la marca ha reforzado su compromiso con la ciudad y con el talento local destinando más del 35% del presupuesto del proyecto a proveedores locales y contando con un 50% de plantilla local en el desarrollo del evento.

Un gran evento: ALWAYS AN ICON en Las Setas

El punto de partida fue ALWAYS AN ICON, el evento gratuito celebrado el 24 de julio en Las Setas de Sevilla (Plaza de la Encarnación), donde más de [XXX] personas vivieron una noche única con la que Coca-Cola dio oficialmente la "bienvenida a su nueva era".

La música fue la gran protagonista, con un cartel que recorría todas las caras del talento andaluz actual. El jerezano Raule abrió las actuaciones en vivo con su característica fusión de flamenco, funk y pop; Marta Santos, una de las grandes voces emergentes de la música de raíces andaluzas, protagonizó la actuación sorpresa de la noche; y el dúo de DJs Mëstiza puso el broche final con un set que fusiona estilos y convierte cada tema en algo icónico. Coca-Cola apuesta así por Andalucía no como un único sonido, sino como una identidad cultural capaz de dialogar con públicos y generaciones diversas.

El evento contó con la presencia de destacados medios, creadores de contenido e influencers, que compartieron la experiencia con millones de seguidores. Hasta el inicio del show, los asistentes disfrutaron de experiencias memorables, cultura urbana y mucha Coca-Cola.

La nueva era no se quedó en Las Setas: se extendió hasta La Velada del Año VI

El lanzamiento de la nueva identidad de Coca-Cola no terminó en Las Setas. Fue el primer acto de una misma historia que continuó al día siguiente en La Velada del Año VI, el multitudinario evento de Ibai Llanos celebrado el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.

Allí, ante 80.000 personas, Coca-Cola protagonizó uno de los momentos de la noche: todo el estadio se encendió al unísono con flashes rojos en una imagen espectacular a la que contribuyó cada asistente. Y hubo premio para los más afortunados: dos asistentes descubrieron que sus flashes eran dorados, lo que les dio acceso a vivir el resto de La Velada desde la exclusiva zona VIP.

La música volvió a ser el hilo conductor con la actuación de Yami Safdie, que puso al estadio en pie interpretando "Always Coca-Cola", una canción que celebra la emoción, la unión y el espíritu de compartir un momento único que conectaba a todos los presentes en el evento. La experiencia trascendió el recinto: los espectadores que seguían el evento desde casa con más de 7,9 MM en streaming simultáneamente, que además pudieron participar y conseguir camisetas exclusivas de Coca-Cola x La Velada VI simplemente escaneando el banner en pantalla.

Nueva imagen, mismo gran sabor

Con este fin de semana, Coca-Cola reafirma su apuesta por hacer que Coca-Cola sea aún más Coca-Cola con una identidad renovada que potencia sus activos más icónicos: el rojo característico, la tipografía Spencerian y la onda dinámica, estrenando nueva imagen y manteniendo el gran sabor de siempre.