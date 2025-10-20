Coanda celebra su 35º Aniversario en el emblemático Casino de la Exposición.

El Casino de la Exposición, joya arquitectónica de la ciudad, sirvió de escenario perfecto para un día que combinó la nostalgia del recorrido de la empresa con la visión de futuro. Los asistentes, disfrutaron de buenos momentos llenos de historias y encuentros memorables en el majestuoso entorno del edificio, fortaleciendo la confianza y la amistad que van más allá de los procesos de ventas o relaciones empresariales, cimentando vínculos auténticos que perduran en el tiempo.

Kyocera, socio estratégico de Coanda, estuvo presente en la celebración, aportando y acompañando en un día tan especial. Su asistencia no solo reafirma la relación de confianza y colaboración entre ambas empresas, sino que también pone de relieve la importancia de trabajar mano a mano con socios que comparten los valores que han marcado en la trayectoria de la empresa.

Durante el acto central, D. Pedro Infante Peralta, CEO de Coanda, dirigió unas emotivas palabras a los invitados. En su discurso, recordó los orígenes de la empresa y su evolución, destacando la clave del éxito.

“Celebrar 35 años en un lugar tan emblemático como el Casino de la Exposición es un verdadero honor. Este aniversario no solo mira hacia atrás para reconocer los esfuerzos y logros de tres décadas y media, sino que también nos impulsa a seguir innovando y liderando en el sector”, afirmó Infante Peralta. El CEO, quien lleva más de una década impulsando la expansión de la compañía, subrayó el valor del equipo humano y su filosofía de un liderazgo que "se trabaja día a día”.

Desde su fundación en 1990, la empresa ha pasado de operar únicamente en Sevilla a estar presente en diez provincias, logrando esta expansión a través de la compra y absorción estratégica de empresas del sector, siempre con la intención de aprender de cada nuevo equipo y mejorar paso a paso, reconociendo que el crecimiento es fruto del esfuerzo conjunto y las experiencias. Coanda sigue apostando por la innovación tecnológica y la digitalización, preparándose para afrontar los desafíos del mercado con soluciones cada vez más avanzadas y sostenibles.