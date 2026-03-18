Kike Salas se apunta al partido contra el Valencia

El portero griego, que el martes no se ejercitó con sus compañeros, ya ha vuelto al trabajo grupal y jugará sin problemas el sábado ante el Valencia. Y todo apunta a que el técnico argentino recuperará para ese choque a una pieza importante. Kike salas ha recortado plazos, ha mejorado rápido de su problema en el gemelo y podría estar disponible para ese crucial partido ante el equipo ché. Con Azpilicueta de vuelta, y probablemente con el regreso a la defensa de cinco, podríamos ver al navarro en el carril derecho, Suazo en el izquierdo (aunque la afición y el rendimiento del levantino piden a gritos a Oso) y tres centrales, que serían Nianzou, Gudelj y Salas.

Otra opción sería la entrada de Juanlu en la derecha, con Azpilicueta de central diestro y Gudelj en el mediocampo con Agoumé y Sow. Lo que está claro es que el equipo mas goleado de primera con 47 goles tiene que cambiar algo. Resulta curioso que el Sevilla tenga a 12 equipos peores en cuanto a goles a favor. Suma 37 goles a favor, que es una cifra interesante, pero con 47 en contra se pierden muchos puntos.

Hablando de Oso, el canterano sigue negociando su renovación pero antes de ello se podría producir una novedad interesante: en su contrato dice que si juega un mínimo de 10 partidos con 45 minutos o más, su clausula de rescisión sube de 15 a 20 millones de euros, y tambien su sueldo. Y para que eso ocurra le queda un partido, así lo que lo normal es que lo consiga en breve.