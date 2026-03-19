El Betis busca la remontada y romper su techo en Europa League

Las urgencias serán el peor de los enemigos de los béticos ante un equipo que hace del orden defensivo una de sus claves y ante el que, como ya ha avisado el técnico de Santiago, tendrá que evitar los desajustes defensivos que tanto lo han penalizado en la presente campaña para evitar un gol de los del Pireo.

Con el apoyo de casi sesenta mil béticos que se darán cita en La Cartuja, el Betis saldrá con la idea de que son noventa minutos los que tiene para, primero, igualar la eliminatoria y, con tiempo, acometer el objetivo de ganarla ante un rival que llegará reforzado con jugadores importantes que no estuvieron en la ida por sanción.

Tranquilidad e intensidad son las claves para Pellegrini, no intentar el segundo antes que el primero en un partido en el que los verdiblancos harán frente al orden defensivo de los equipos de Benítez junto a las rápidas salidas por las bandas y el peligro en punta de su estilete, el delantero ghanés Benjamin Tetteh, además del añadido de los centros laterales y las jugadas a balón parado que tanto le están costando a los verdiblancos.

Pellegrini ya ha apelado a la intensidad del segundo tiempo en el empate de la pasada jornada ante el Celta (1-1) para sacar adelante una eliminatoria clave en lo deportivo y económico y, para ello, se encomendará a su Unidad A con la incorporación como ancla defensiva en el centro del campo del marroquí Sofyan Amrabat, quien ya estuvo en el banquillo el pasado domingo después de su operación en el tobillo el pasado 27 de enero.

Pierde el chileno para este partido al central Diego Llorente por su expulsión en Atenas en el penalty postrero que sirvió a los griegos para adelantarse, por lo que el central brasileño Natan da Silva será la pareja de Marc Bartra en el eje de una defensa que será uno de los puntales en el objetivo irrenunciable.

Para ello, será también vital la aportación del colombiano Cucho Hernández, además de las dos bandas que forman el marroquí Ez Abde y el brasileño Antony Dos Santos en un partido de los de levantar la mano y pedir protagonismo en competición europea y en el que será clave la paciencia, la concentración y la gestión de los minutos.

Por su parte, el Panathinaikos de Rafa Benítez llega reforzado con la recuperación del lateral Javi Hernández, el capitán Anastasios Bakasetas y el central Ahmed Touba, quienes se perdieron la ida por sanción, por lo que no podrá estar en La Cartuja el marroquí Anass Zaroury.

Llega el equipo de El Pireo con ventaja y tiempo para gestionar las eventuales urgencias béticas, aunque lo hace tras un empate a cero en la competición doméstica ante el Panetolikos, que lucha por no descender y con el que no pudo alargar su racha de cuatro victorias consecutivas.

No obstante, el Panathinaikos llega a La Cartuja avalado por una racha de nueve partidos sin conocer la derrota sabiendo a lo que juega y cómo ponerse en el campo para salir con rapidez y, en su caso, dificultar la salida del balón de los de Pellegrini, quien contará con Amrabat como uno de sus mejores argumentos tácticos para darle solidez defensiva a los suyos y una lectura correcta del partido.

El orden táctico y la gestión de los minutos serán los argumentos de los de Rafa Benítez ante un Betis que deberá hacer lo propio y, además, no dejarse llevar por las urgencias para certificar su vuelta a unos cuartos europeos casi medio siglo después de jugar los de la extinta Recopa en 1977.

Alineaciones probables:

Betis: Pau López, Aitor Ruibal, Natan, Bartra, Ricardo; Marc Roca, Amrabat, Pablo Fornals; Ez Abde, Antony y Cucho Hernández.

Panathinaikos: Lafont; Touba, Ingason, Calabria; Kyriakopoulos, Cerim, Renato Sanches, Bakasetas; Taborda, Tetteh y Pellistri.

Árbitro: Tobias Stieler (Alemania).

Estadio: La Cartuja.

Horario: 21.00 (CET) (-1 GMT).