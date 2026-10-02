¿Buscas regalos de empresas para estas Navidades? Aquí tienes el mejor catálogo

El equipo de RC REGALOS desea de corazón salud y felicidad para usted y sus círculos más cercanos. Tenemos el placer de presentarle un año más nuestro Catálogo 2026. Un catálogo muy completo y variado en el que podrá elegir entre cestas, baúles, estuches de vinos, jamones Ibéricos y un amplio surtido de productos gourmet.
Disponemos también de servicio de loncheado para jamones y paletas, presentando el corte en blíster estuche de regalo.
Aprovechamos la ocasión para desearle una feliz Navidad y un próspero año 2027.
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