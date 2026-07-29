Salud Pública y la Asociación Contra el Cáncer en Sevilla refuerzan su colaboración para prevenir el cáncer de piel

La Asociación Española Contra el Cáncer ha participado en Sevilla en una jornada informativa de la campaña “Sol y piel sana no son incompatibles”, una iniciativa impulsada junto a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, en colaboración con IAVANTE de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir el cáncer de piel mediante recomendaciones prácticas y accesibles.

La actividad, celebrada en las instalaciones del Instituto Municipal de Deportes San Pablo, se enmarca en las acciones que se están desarrollando este verano en distintas provincias andaluzas para promover hábitos seguros de exposición solar y concienciar sobre la relevancia de la detección precoz.

La jornada ha contado con la presencia de la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Silvia Pozo Sánchez, y de Carmen María Tena Aguilar, concejala delegada de Deporte y Distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla. También han participado representantes de los servicios de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío y del Hospital Universitario Virgen Macarena, profesionales de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud, así como voluntariado y personal técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El gerente de la Asociación, Francisco Vázquez, ha subrayado que “la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente al cáncer de piel. Con iniciativas como esta queremos acercar recomendaciones sencillas y basadas en la evidencia a toda la ciudadanía, fomentando hábitos saludables y una detección precoz que puede resultar decisiva”.

Por su parte, la delegada territorial, Silvia Pozo, ha destacado que “la información y la concienciación son fundamentales para reducir el impacto del cáncer. Con esta campaña queremos recordar que proteger nuestra piel forma parte del cuidado de la salud y que pequeños gestos, incorporados a nuestro día a día, pueden marcar una gran diferencia”.

Durante la jornada se han desarrollado actividades dirigidas a niños, niñas y personas adultas, centradas en promover hábitos saludables de exposición solar y recordar la necesidad de proteger la piel frente a la radiación ultravioleta.

El voluntariado de la Asociación en Sevilla ha señalado que “muchas personas se acercan con dudas muy concretas sobre cómo protegerse del sol o cuándo consultar por un lunar. Poder resolver esas preguntas y trasladar mensajes de prevención de una forma cercana es una de las partes más gratificantes de nuestro trabajo como voluntariado”.

El mensaje central de la campaña se resume en tres acciones clave: protegerse, revisarse y consultar. Protegerse del sol para evitar quemaduras y exposiciones excesivas; revisarse la piel para identificar cambios en lunares, manchas o lesiones; y consultar con profesionales sanitarios ante cualquier signo que genere preocupación.