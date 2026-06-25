Los Arcos refuerza su oferta comercial con las incorporaciones de Women’secret y Waffle wrap y la renovación de Calzedonia y Misako

El Centro Comercial Los Arcos continúa avanzando en la renovación de su oferta comercial con la incorporación de nuevas marcas y la actualización de espacios ya consolidados dentro de su mix de moda, complementos y restauración.

En este contexto, Women’secret abrió ayer, 24 de junio, su nueva tienda en el centro comercial, consolidando su presencia en el ámbito de la moda íntima y homewear con un espacio adaptado a su nueva imagen de marca.

Por su parte, Calzedonia y Misako reforzaron su presencia en el centro con la renovación de sus espacios, abiertos el pasado 9 de junio, mejorando la experiencia de compra y la presentación de producto en línea con sus últimos conceptos de marca.

Asimismo, el pasado 16 de junio abrió sus puertas Waffle Wrap, una enseña especializada en postres y helados que destaca por su innovador concepto gastronómico basado en el waffle wrap, su producto insignia. La marca ofrece una experiencia diferencial apoyada en la elaboración al momento de sus productos, una amplia variedad de combinaciones personalizables y una propuesta centrada en la calidad de las materias primas, ampliando así la oferta de restauración y ocio de Los Arcos.

En conjunto, estas actuaciones suponen la renovación de más de 390 metros cuadrados dedicados a la moda femenina, complementos y restauración, categorías clave dentro de la oferta comercial del centro.

Actualmente, Los Arcos se consolida como uno de los principales espacios comerciales de referencia en Sevilla y su área metropolitana, apostando por una estrategia constante de actualización y mejora de la experiencia de compra.

Además, la incorporación de Women’secret, la apertura de Waffle Wrap y las actuaciones desarrolladas por Calzedonia y Misako contribuyen a dinamizar la actividad comercial del centro y a reforzar su atractivo para los visitantes.

“Estas incorporaciones y renovaciones reflejan nuestro compromiso por seguir ofreciendo una propuesta comercial atractiva, actual y adaptada a las demandas de nuestros clientes, incorporando marcas reconocidas y mejorando continuamente nuestros espacios”, señala Luis Enrique Ruiz, gerente de Los Arcos.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia de mejora continua impulsada por Los Arcos para actualizar su mix comercial, incorporar nuevas marcas y adaptar sus espacios a las necesidades actuales de operadores y visitantes, reforzando tanto la oferta de moda como la de restauración.