El anestesiólogo de Quirónsalud Infanta Luisa Domingo Ventura, entre los 50 mejores médicos de España, según Top Doctors

Para el doctor Ventura, este reconocimiento es “un motivo de orgullo y un sentimiento de gratitud muy especial”, puesto que, según destaca, “compañeros médicos han reconocido mi labor en mi campo y, lo más importante, la selección de premiados también es la voluntad de miles de pacientes, que, a nivel nacional, han emitido sus valoraciones”, al tiempo que, a su juicio, “supone la obligación y el reto de seguir dando lo mejor de nuestras habilidades y conocimientos para ayudar a compañeros y pacientes”. “Tomo este reconocimiento como un compromiso al crecimiento y la evolución para ayudar con nuestro granito de arena a aportar felicidad y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y sus familias”, concluye.

El doctor Domingo Ventura, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó en 2003 en Anestesiología y Reanimación, centrando su formación en el tratamiento del dolor con técnicas relevantes como el láser intradiscal, los procedimientos intracanal, la radiofrecuencia, el abordaje del síndrome postlaminectomía o el abordaje del dolor lumbar, así como técnicas vanguardistas de medicina regenerativa aplicadas al tratamiento del dolor crónico.

Asimismo, amplió su preparación con un máster en Acupuntura Médica aplicada al tratamiento del dolor en la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente, es uno de los responsables de la Unidad del Dolor del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa. A lo largo de su trayectoria, también ha participado en numerosos congresos de la especialidad, tanto en el ámbito nacional como internacional y es miembro consultor de los grupos de trabajo de dolor lumbar y técnicas ecoguiadas de la Sociedad Española del Dolor. En el campo asistencial, es fundador y CEO del grupo Unidad Dolor Ventura.

Forma parte, además, de distintas entidades científicas, entre ellas las sociedades española y andaluza del dolor, así como de la Red Multidisciplinaria en Investigación y Educación del Dolor (EMNIPRE).

En su duodécima edición, los premios Top Doctors se sustentan en más de 5.000 votos emitidos por profesionales de la medicina. Los especialistas tienen en cuenta aspectos como la calidad de la atención, la experiencia a lo largo de su carrera, su implicación en investigación y docencia, y el grado de confianza que inspiran tanto en compañeros como en pacientes. Además, todos los premiados han obtenido las valoraciones más altas por parte de pacientes reales verificados.