La alimentación durante el proceso oncológico, una de las principales preocupaciones de las personas con cáncer y familiares

Con el objetivo de ofrecer información rigurosa, práctica y basada en la evidencia científica, la entidad desarrollará durante el mes de septiembre una nueva programación de talleres gratuitos dirigidos a pacientes y familiares. Estas sesiones permiten resolver dudas frecuentes, adquirir conocimientos útiles para el día a día y contar con el acompañamiento de profesionales especializados en distintas áreas relacionadas con el proceso oncológico.

La programación comenzará el próximo 16 de septiembre con un taller sobre discapacidad e incapacidad laboral, que se celebrará tanto de forma presencial en Alcalá de Guadaíra como en modalidad online. Aunque esta sesión estará centrada en los recursos y prestaciones disponibles para las personas con cáncer, el programa continuará ese mismo día con un taller sobre alimentación durante los tratamientos oncológicos.

Durante el resto del mes se celebrarán también sesiones orientadas a desmontar mitos y bulos sobre alimentación y cáncer, así como talleres específicos sobre nutrición en cáncer colorrectal y cáncer de mama, con recomendaciones adaptadas a las necesidades de cada paciente. Todas las actividades estarán impartidas por especialistas y orientadas a proporcionar herramientas útiles y consejos aplicables a la vida cotidiana.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla recuerdan que disponer de una orientación nutricional adecuada puede contribuir a mejorar el bienestar y la calidad de vida durante el proceso oncológico, además de ayudar a afrontar con mayor seguridad muchas de las dudas que surgen durante los tratamientos.

El interés por este tipo de iniciativas queda reflejado en la participación registrada durante este año. Entre enero y agosto de 2026, la Asociación en Sevilla ha desarrollado 36 intervenciones grupales de nutrición, en las que han participado 408 pacientes y familiares. A estas actividades grupales se suma también un servicio personalizado de asesoramiento nutricional, que ofrece atención individualizada a las personas con cáncer para ayudarles a afrontar sus necesidades nutricionales durante el proceso.

La participación en todos los talleres es gratuita y requiere inscripción previa a través del teléfono 900 100 036, donde también se ofrece información sobre el resto de los servicios de atención psicológica, social y acompañamiento que la Asociación pone a disposición.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer TALLERES DEL MES DE SEPTIEMBRE