Grupo Nieto abre su tercer concesionario OMODA JAECOO en Málaga con la nueva apertura de Marbella

Grupo Nieto ha inaugurado oficialmente sus nuevas instalaciones de OMODA JAECOO en Marbella, el tercer punto de venta de ambas marcas que el grupo pone en marcha en la provincia de Málaga, tras los concesionarios ya operativos en Málaga capital y Vélez-Málaga. El nuevo establecimiento, situado en la calle Juan de la Cierva, 15, refuerza la presencia de OMODA JAECOO en la Costa del Sol y consolida la apuesta de Grupo Nieto por marcas tecnológicas en pleno crecimiento en el mercado español.

El acto de apertura, celebrado el pasado 18 de junio en las propias instalaciones, reunió a representantes de la marca, prensa local, clientes e invitados estratégicos en una jornada en la que se presentó el nuevo espacio y la propuesta de valor de OMODA JAECOO.

Por parte de la marca asistieron Mario Riquelme, Dealer Network Development, y Alejandro Ruiz, Sales Regional Manager, quienes acompañaron a Grupo Nieto en este nuevo hito para la expansión de OMODA JAECOO en la Costa del Sol. En representación de Grupo Nieto estuvieron presentes Pedro Guirao, jefe de ventas de OMODA JAECOO Grupo Nieto, y Eloy Pareja, responsable de Unidad de Negocio en Grupo Nieto.

Esta apertura refuerza nuestro compromiso con un cliente que busca movilidad, tecnología y diseño en un mismo vehículo. Con tres puntos de venta ya operativos en la provincia, OMODA JAECOO se consolida como una apuesta estratégica para Grupo Nieto.” — Eloy Pareja, responsable de Unidad de Negocio en Grupo Nieto.

Marbella es un mercado estratégico para nuestra marca, y contar con un socio como Grupo Nieto, con experiencia consolidada en la provincia, nos permite seguir acelerando nuestro crecimiento en la Costa del Sol.” — Alejandro Ruiz, Sales Regional Manager de OMODA JAECOO.

Con este nuevo concesionario, los clientes de Marbella pueden ya conocer de cerca toda la gama OMODA JAECOO, recibir asesoramiento personalizado y probar los modelos disponibles [AÑADIR SI PROCEDE: modelos concretos en exposición, p. ej. OMODA 5, OMODA E5, JAECOO 7, JAECOO 5]. La apertura se suma a la red que Grupo Nieto ya opera en Málaga capital y Vélez-Málaga, ampliando así su cobertura territorial y su capacidad de servicio en toda la provincia.

OMODA y JAECOO continúan su expansión en España de la mano de grupos de distribución de referencia como Grupo Nieto, apoyando su crecimiento en una propuesta basada en el diseño, la tecnología y la eficiencia de su gama de vehículos.

Sobre Grupo Nieto

Grupo Nieto es un grupo de automoción con más de 75 años de historia, que desarrolla su actividad en toda la provincia de Málaga a través de una red de concesionarios oficiales de vehículos nuevos, centros de vehículos de ocasión y Km0 (Onecar.es), servicios de renting (Myca), y venta y alquiler de caravanas y autocaravanas (Karavan). Comercializa marcas como OMODA, JAECOO, EBRO, MG, GEELY, Lepas, EVO, Piaggio y KYMCO YADEA, entre otras, y complementa su actividad con servicios de postventa, gestoría, recambios y seguros. Más información en gruponieto.es.