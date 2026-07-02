41ª Cena de Gala del cáncer en Marbella

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella ha presentado hoy en el Ayuntamiento su tradicional Cena de Gala que vuelve a celebrarse con el objetivo de recaudar fondos que se van a destinar a los programas y servicios que la asociación presta en Marbella, de manera gratuita, a pacientes de cáncer y a sus familiares. Este año se cumple el 41 aniversario de la cena benéfica decana de la Costa del Sol y una de las más antiguas de España. La cita es el 1 de agosto en la Finca de La Concepción, uno de los lugares más emblemáticos de Marbella, con capacidad para intentar llegar a los 600 asistentes. Además, siguiendo la línea marcada por la junta directiva que preside Santiago Gómez-Villares, también se ha presentado en el día de hoy un exclusivo torneo de golf que se va a disputar el 31 de julio en el Real Club de Golf Las Brisas, para una inscripción máxima de 120 jugadores.

La importancia de estas iniciativas solidarias queda reflejada en la actividad desarrollada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella durante el último año. La sede local ha atendido a 462 pacientes y 135 familiares, realizando un total de 2.318 sesiones de atención y acompañamiento. Además, 127 personas han recibido apoyo a través del servicio de Atención Social, 290 han sido atendidas por el área de Psicología, que ha llevado a cabo 847 sesiones, y 171 pacientes han participado en los programas de Fisioterapia Oncológica con 732 sesiones realizadas. A ello se suman las actividades grupales de nutrición y promoción de hábitos saludables, en las que participaron 59 personas. Estos servicios se prestan de manera gratuita gracias al respaldo de socios, donantes, voluntarios y empresas comprometidas con la lucha contra el cáncer

En el acto de presentación, que ha tenido lugar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Marbella, han estado Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Marbella y Lisandro Vieytes, concejal delegado de Deportes, Sanidad y Distritos. Por parte de la Asociación, el portavoz ha sido Santiago Gómez-Villares, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella que ha hecho un llamamiento a la participación de empresas. “La Gala y el Torneo de Golf son mucho más que dos eventos solidarios. Son una oportunidad para que Marbella vuelva a demostrar su compromiso con las personas afectadas por el cáncer. Gracias al apoyo de empresas, instituciones y ciudadanos podemos seguir ofreciendo atención gratuita, cercana y profesional a quienes más lo necesitan. Los datos de actividad de nuestra sede reflejan una realidad cada vez más exigente y, al mismo tiempo, el enorme impacto que tiene cada aportación que recibimos. Por eso animamos a toda la sociedad marbellí a sumarse a esta cita, porque detrás de cada entrada y de cada colaboración hay pacientes y familias que encuentran apoyo, esperanza y acompañamiento durante uno de los momentos más difíciles de sus vidas”.

Junto al presidente Santiago Gómez-Villares, la Asociación Española Contra el Cáncer de Marbella ha estado representada por Francisco Eduardo Sánchez Jiménez, vocal de misión; Francisco Javier Muñiz de Mergelina, vocal de voluntariado; José Miguel Higuera Lima, vocal de sostenibilidad; María Matías, vocal de eventos. Y finalmente, hay que destacar también la presencia de Francisco Gómez Palma, presidente de “Tu Primer Hogar”, empresa que se ha convertido para los tres próximos años en el patrocinador principal de la Gala.

En el transcurso de la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento, el presidente de Marbella, Santiago Gómez-Villares, desveló en quien recae el premio “The Fighter” de este año. Según sus palabras, la junta directiva local de la Asociación Española Contra el Cáncer ha concedido el premio “The Fighter” (luchador o luchadora), que está dotado con una pieza de David Marshall, al político y diputado nacional del PP, Borja Sémper, “por su contribución a la normalización del cáncer y por dar visibilidad a las personas que luchan contra la enfermedad desde el anonimato. Su testimonio y ejemplo ha contribuido de forma significativa a romper estigmas, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar”.

El presidente de la sede de Marbella también confirmó que repiten un año más como pareja de presentadores Poty Castillo y Eva Ruiz. En el capítulo de artistas, ya está confirmada la presencia de Efecto Mariposa y el grupo The Vintage Experience, en el plano musical. Y como es habitual, desde hace décadas, la Gala contará con una rifa de más de 200 regalos, una importante subasta de obras de arte y regalos o experiencias exclusivas, donde contaremos con la colaboración del humorista y presentador Federico de Juan. Sin olvidarnos de un clásico de la Gala como el sorteo del cofre de joyas que dona la joyería Gómez&Molina, y que se realizará con la numeración de la entrada.

Torneo Contra el Cáncer en el Real Club de Golf Las Brisas

Un año más la actual junta directiva de la sede de Marbella sigue fiel a su costumbre de que la Cena de Gala esté vinculada a un torneo de golf, que se celebra en uno de los grandes campos que hay en Marbella y en la Costa del Sol, para que juntos se conviertan en dos grandes citas solidarias del verano marbellí.

Por este motivo, el próximo 31 de julio se disputará en el Real Club de Golf Las Brisas un torneo exclusivo contra el cáncer, bajo la modalidad Pareja Mejor Bola Stableford, para una inscripción máxima de 120 jugadores, al precio de 130€, con buggy compartido, para los no socios y de 30€ sin buggy para los socios. Además, todos los jugadores recibirán un welcome pack con un regalo de la inmobiliaria Mike´s Home, una caja de tres bolas de Savills, una toalla de Dr. Acosta Clínica Dental y un polo cedido por El Capote Golf; avituallamiento premium durante el recorrido, gracias a Goyo Marbella, tendrán cóctel en la entrega de premios y formarán parte de un sorteo de magníficos regalos entre los que destacan noches de hotel, cenas en los mejores restaurantes, tratamientos de spa o belleza, greenfees en campos de golf o material deportivo. Habrá trofeos, cedidos por el proyecto de sostenibilidad de Ecomarb, fabricados con impresión 3D en plástico reciclado; premios para las tres primeras parejas clasificadas y premio a la bola más cerca y al drive más largo. Entre las empresas colaboradoras del torneo también destacan C de Salamanca y Range Rover como marcas de automoción, Kasteezo o Fundación la Caixa

La inscripción para el Torneo de Golf Contra el Cáncer en el Real Club de Golf Las Brisas y las entradas para la Gala de Marbella ya se pueden reservar llamando al 952-776800, en horario de 9:00 a 14:00h o escribiendo a marbella@contraelcancer.es.