XXIV Torneo de Golf Onda Cero Marbella. Sábado 11 de julio 2026

El próximo sábado, 11 de julio, volvemos a citarnos en el campo sur del Real Club de Golf Guadalmina para disputar nuestro Vigésimo Cuarto Torneo de Golf Onda Cero Marbella, una de las citas ineludibles del verano en Marbella para los amantes del golf.

Las inscripciones pueden formalizarse en la web guadalminagolf.com. El precio del greenfee es de 90 euros, e incluye cóctel-cena y un extraordinario sorteo de regalos de marcas y empresas señeras y relevantes.

Además, los ganadores de cada categoría y el scratch serán invitados a jugar la final de Circuito Nacional de Onda Cero en el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa el 28 de noviembre 2026 Hotel Grand Hyatt la Manga.

Este importante evento deportivo está patrocinado por las siguientes firmas:

Electrochollo

Laude San Pedro

Casa Pablo

Alizar Dental

Up Elevadores

Soho Market

Lumon

Casino

Hospital Recoletas Salud Marbella

Grupo Luini

Torino Motor Concesionario Oficial Alfa Romeo

Pan Bendito

Y la colaboración de:

Arrozante

Mondat

Acosta Frutas y verduras

Coffee King

Paula Rubio Jamones

Viajes Saldumar

Holiday Golf

Fairway& blue

Hard Rock Hotel Marbella

Barbecue World

Hacienda del Mar

Art Garden

Heineken