XXIV Torneo de Golf Onda Cero Marbella. Sábado 11 de julio 2026

El próximo sábado, 11 de julio, volvemos a citarnos en el campo sur del Real Club de Golf Guadalmina para disputar nuestro Vigésimo Cuarto Torneo de Golf Onda Cero Marbella, una de las citas ineludibles del verano en Marbella para los amantes del golf.
Las inscripciones pueden formalizarse en la web guadalminagolf.com. El precio del greenfee es de 90 euros, e incluye cóctel-cena y un extraordinario sorteo de regalos de marcas y empresas señeras y relevantes.
Además, los ganadores de cada categoría y el scratch serán invitados a jugar la final de Circuito Nacional de Onda Cero en el Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa el 28 de noviembre 2026 Hotel Grand Hyatt la Manga.
Este importante evento deportivo está patrocinado por las siguientes firmas:
Electrochollo
Laude San Pedro
Casa Pablo
Alizar Dental
Up Elevadores
Soho Market
Lumon
Casino
Hospital Recoletas Salud Marbella
Grupo Luini
Torino Motor Concesionario Oficial Alfa Romeo
Pan Bendito
Y la colaboración de:
Arrozante
Mondat
Acosta Frutas y verduras
Coffee King
Paula Rubio Jamones
Viajes Saldumar
Holiday Golf
Fairway& blue
Hard Rock Hotel Marbella
Barbecue World
Hacienda del Mar
Art Garden
Heineken