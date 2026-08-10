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MG Grupo Nieto se traslada a unas nuevas instalaciones en Marbella para seguir creciendo

MG Grupo Nieto continúa su trayectoria en Marbella con el traslado de su concesionario oficial MG a unas nuevas instalaciones, situadas en la calle Juan de la Cierva, 16, 29603 Marbella.

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Marbella |

MG Grupo Nieto se traslada a unas nuevas instalaciones en Marbella para seguir creciendo
MG Grupo Nieto se traslada a unas nuevas instalaciones en Marbella para seguir creciendo | mg

Con este cambio, la compañía da un paso más en su desarrollo en la ciudad, contando ahora con un espacio más amplio desde el que seguir acompañando a los conductores de Marbella y de toda la Costa del Sol. Los clientes ya pueden acudir al nuevo centro para conocer la gama de vehículos MG, solicitar información, recibir asesoramiento personalizado y realizar una prueba de conducción.

El traslado se enmarca en la evolución natural de MG Grupo Nieto en Marbella, y ofrece un espacio pensado para conocer toda la gama de vehículos MG, recibir asesoramiento especializado y encontrar el vehículo que mejor se adapte a las necesidades de cada conductor.

Asimismo, el nuevo centro mantiene el servicio oficial de posventa de la marca, que incluye mantenimiento, revisiones, reparaciones y atención especializada para los vehículos MG.

«Este traslado supone un paso importante para MG Grupo Nieto en Marbella. Queremos seguir creciendo junto a nuestros clientes y ofrecerles una atención cercana y un servicio integral en una ubicación preparada para responder a sus necesidades», explica Antonio Franco, gerente comercial de MG Grupo Nieto Marbella.

Con este cambio, Grupo Nieto refuerza su trayectoria en la provincia de Málaga y su compromiso con un servicio de proximidad que acompaña al cliente antes, durante y después de la adquisición de su vehículo. MG Grupo Nieto Marbella ya presta servicio en su nueva ubicación, en la calle Juan de la Cierva, 16, 29603 Marbella.

www.gruponieto.es

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