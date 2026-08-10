MG Grupo Nieto se traslada a unas nuevas instalaciones en Marbella para seguir creciendo

Con este cambio, la compañía da un paso más en su desarrollo en la ciudad, contando ahora con un espacio más amplio desde el que seguir acompañando a los conductores de Marbella y de toda la Costa del Sol. Los clientes ya pueden acudir al nuevo centro para conocer la gama de vehículos MG, solicitar información, recibir asesoramiento personalizado y realizar una prueba de conducción.

El traslado se enmarca en la evolución natural de MG Grupo Nieto en Marbella, y ofrece un espacio pensado para conocer toda la gama de vehículos MG, recibir asesoramiento especializado y encontrar el vehículo que mejor se adapte a las necesidades de cada conductor.

Asimismo, el nuevo centro mantiene el servicio oficial de posventa de la marca, que incluye mantenimiento, revisiones, reparaciones y atención especializada para los vehículos MG.

«Este traslado supone un paso importante para MG Grupo Nieto en Marbella. Queremos seguir creciendo junto a nuestros clientes y ofrecerles una atención cercana y un servicio integral en una ubicación preparada para responder a sus necesidades», explica Antonio Franco, gerente comercial de MG Grupo Nieto Marbella.

Con este cambio, Grupo Nieto refuerza su trayectoria en la provincia de Málaga y su compromiso con un servicio de proximidad que acompaña al cliente antes, durante y después de la adquisición de su vehículo. MG Grupo Nieto Marbella ya presta servicio en su nueva ubicación, en la calle Juan de la Cierva, 16, 29603 Marbella.

www.gruponieto.es