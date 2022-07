FIESTAS POPULARES

Marbella se prepara para volver a disfrutar de la procesión de la Virgen del Carmen

Marbella se prepara para celebrar, tras dos años de ausencia debido a la pandemia, las Fiestas en honor a la Virgen del Carmen. En 'Más de Uno Marbella' hemos realizado un reportaje sobre los preparativos. Pueden escucharlo aquí, en el audio adjunto. PROGRAMA DE ACTOS: JUEVES 14 DE JULIO 19.30.- Solemne Triduo a la Patrona en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. 20.00.- Santa Misa por todas las Hermandades y cofradías en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. 21.00.- Entrega de medallas a los nuevos Hermanos. VIERNES 15 DE JULIO 10.00.- Tradicional ofrenda de flores a la imagen de nuestra Patrona en la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación en horario de 10.00 a 17.00 ininterrumpidamente. 19.30.- Solemne Triduo a la Patrona en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. 20.00.- Santa Misa por todos los Hermanos difuntos en la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación. SÁBADO 16 DE JULIO 06.30.- Rosario de la Aurora y Procesión de la Santa Patrona, con salida desde la Parroquia Nuestra Señora de la Encarnación hasta la playa del cable. Itinerario: Plaza de la Iglesia de la Encarnación, C/ Trinidad, C/ Salinas, C/ Arte, C/ Nuestro Padre Jesús Nazareno, Puente Málaga, Plaza Blas Infante, C/ Sol, Avenida Severo Ochoa, C/ Fuengirola, finalizando en la playa del cable. 08.00.- Santa Misa en la playa del cable oficiada por muy ilustre Mons. D. José Sánchez Herrera, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y con la participación de los hermanos Ortigosa. 10.00.- Procesión marinera desde el puerto pesquero al puerto deportivo “Virgen del Carmen”. Durante el recorrido, a la señal de aviso del director de maniobras, se detendrán las embarcaciones participantes en la procesión para realizar una ofrenda a todos los marineros desparecidos en la mar. 11.00.- Traslado desde el puerto deportivo “Virgen del Carmen” hasta su Templo. Itinerario: Paseo Marítimo, Avenida Miguel Cano, Avenida Ramón y Cajal, C/ Pedraza, C/ Fortaleza, Plaza África, C/ Padre Francisco Echamendi, C/ Valdés, C/ Gloria, C/ Nueva, Plaza de los naranjos, C/ Chinchilla, C/ Carmen, Plaza de la Iglesia y a su Templo. 20.00.- Procesión de Alabanza, Itinerario: Plaza de la Iglesia, C/ Trinidad, C/ Salinas, C/ Arte, C/ Nuestro Padre Jesús Nazareno, Avenida Nabeul, C/ Marqués de Nájera, Plaza Practicante Manuel Cantos, C/ Tetuán, C/ Enrique del Castillo, Avenida Ramón y Cajal, C/ Huerta Chica, Plaza de la Victoria, C/ Estación, Plaza de los naranjos, C/ Chinchilla, C/ Carmen, Plaza de la Iglesia y a su Templo. (Información extraída de www.marbella.es).