Visitamos Restaurante La Chica, en Montejaque 

Era la antigua casa de sus abuelos. Restaurante La Chica es un negocio ubicado en la plaza principal del municipio de Montejaque. Pero es mucho más: es la historia de dos hermanos con amplia experiencia en la hostelería de la costa que han decidido volver a casa. Destaca por una cocina que ensalza el producto local y donde los platos típicamente malagueños, como la fritura de pescado maridados con los vinos de la tierra, se convierten en deliciosas propuestas para compartir con familiares y amigos.

En la carta se pueden disfrutar de exquisitas especialidades como molletes con lomo y especias; tomate huevo toro aliñado con ajito y sal gorda; callos con garbanzos, morcilla y chorizo o unas sabrosas conchas finas de nuestra costa. Un rico y acogedor espacio gastronómico emplazado en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, en la comarca de la Serranía de Ronda, en el que de miércoles a domingo podemos disfrutar de la provincia de Málaga desde la Costa al interior.