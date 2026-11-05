Visitamos Hacienda del Álamo, en Málaga capital

La historia de Hacienda del Álamo se remonta al siglo XIX de la mano de Doña Emilia Rebollo de Fort, artista malagueña nacida en 1841, que se dedicó a la pintura y de forma particular a la tapicería artística. La finca cuenta con cuatro zonas para todo tipo de celebraciones con decoraciones antiguas: un pabellón ajardinado con mirador a la bahía de Málaga o la gran pérgola de cristal de 500 metros cuadrados para cualquier evento. Esto lo convierte en un paraje idílico, rodeado de naturaleza, frescor y árboles centenario, perfecto para todo tipo de celebraciones, como pueden ser bodas, bautizos, comuniones y eventos profesionales o espectáculos.

Fiesta de Fin de Año

En Hacienda del Álamo, la Nochevieja se celebra por todo lo alto. Un plan que incluye una exquisita cena y música en directo: una experiencia mágica para celebrar la nochevieja en Málaga. La experiencia incluye: cena, cotillón, uvas de la suerte, campanadas, barra libre y DJ hasta la madrugada.

Con un menú que incluye en sus entrantes un cremoso ajoblanco o un royal de foie, magret de pato o ragout de bogavante como principal, y un exquisito cierre dulce con toffee de crema salina, cacao y noisette de plátano.