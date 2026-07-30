Visitamos José Carlos García, en Muelle Uno

Tras 15 años en su actual ubicación, el restaurante de José Carlos García emprenderá próximamente una nueva etapa en el Café de París, el emblemático local familiar donde se inició como cocinero. El nuevo espacio, situado a escasos metros del actual restaurante, junto al Museo Pompidou y en el mismo barrio de La Malagueta, permitirá al chef seguir desarrollando su cocina en Málaga manteniendo intacto su vínculo con el mar y con el entorno que ha marcado su trayectoria. Lejos de plantearlo como un simple traslado, José Carlos García convierte este momento en una oportunidad para mirar atrás y poner en valor todo lo vivido en este espacio frente al Puerto de Málaga, a través de un último menú que no volverá a repetirse.

Durante los meses de junio, julio y agosto, los comensales podrán disfrutar de un menú especial de homenaje a 15 años, concebido como un recorrido por su trayectoria culinaria, en el mismo escenario donde ha desarrollado una cocina profundamente ligada al mar y al territorio.

15 años cocinando frente al mar

En un entorno que permanece inalterable —el Mediterráneo como telón de fondo—, José Carlos García propone un contraste claro: hay experiencias que, cuando terminan, desaparecen para siempre.

“Este menú es una forma de poner en valor todo lo que hemos vivido aquí. No queríamos que fuera solo un cierre, sino una experiencia que realmente represente estos 15 años. Una evolución que ha ido de la mano con la propia ciudad de Málaga, con nuestros clientes y con nuestros proveedores de confianza. Hay platos que forman parte de nuestra historia y que no volverán a repetirse. Eso hace que este momento sea aún más especial.”

Un menú que recorre su historia

El menú está concebido como una línea del tiempo comestible. Cada plato representa un momento clave en la trayectoria del chef, reinterpretado desde el presente pero fiel a su esencia.

La propuesta pone en valor los productos de estación y proximidad, así como el trabajo de productores artesanos que han acompañado al chef durante estos años.

Desde elaboraciones icónicas como el Polvorón de pipas de girasol (2011) o el Parfait salado de hígado (2012), hasta creaciones más recientes como la Tartaleta de vieira y remolacha (2024) o el Tagliatelle de chipirón con copos de atún y manzana verde (2026), el menú refleja una trayectoria en constante evolución.

Platos como el Ajo blanco con mango y anguila ahumada (2017) o la Lubina con gazpachuelo (2015) consolidan una identidad culinaria basada en la reinterpretación de la tradición andaluza desde una mirada contemporánea.

Un final que marca un nuevo comienzo

Con este menú, José Carlos García firma una despedida cargada de memoria, agradecimiento y evolución. Un homenaje a 15 años de cocina frente al mar y a todas las personas que han formado parte de este camino.