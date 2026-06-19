XXV Jornada técnica DOP Aloreña de Málaga

Éxito de participación en la XXV Jornada Técnica Aloreñas de Málaga, organizada por el Consejo Regulador de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga el pasado jueves 18 de junio en la sede de dicha entidad en Cerralba-Pizarra (Málaga). En las mismas participaron diferentes representantes del sector agroindustrial, administración, agricultores y público en general.

La jornada fue inaugurada por D. Félix Lozano, alcalde de Pizarra y presidente del GDR Valle del Guadalhorce, D. Fernando Fernández, Delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Dª. María Dolores Vergara Trujillo, Diputada y Delegada de Igualdad, Servicios Sociales y Familias de la Excma. Diputación de Málaga y, D. Juan Miguel Gómez, presidente del Consejo Regulador DOP Aceituna Aloreña de Málaga. En dicha inauguración se destacó la apuesta que realiza esta denominación de origen por la formación de su sector durante estos 25 años, que consolida la necesidad de este encuentro anual.

La jornada comenzó con la ponencia de D. Antonio Garrido, doctor de la Universidad de Jaén, que mostró la importancia del olivar tradicional y las oportunidades de modernización que presenta. En cuanto al resto de la jornada, se llevaron a cabo dos mesas redondas, estando la primera de ellas centrada en la puesta en valor de la Aceituna Aloreña de Málaga como identidad cultural y recurso turístico del territorio, y en la que se mostraron ejemplos de iniciativas llevadas a cabo en otros territorios. En esta mesa, moderada por D. Sebastián Hevilla, gerente del GDR Valle del Guadalhorce, participaron Dª. Ana Guirado de Turismo y Planificación Costa del Sol, D. Francisco Alcántara de AEMO y D. Alfonso Cerezo de la Facultad de Turismo UMA.

La segunda mesa redonda puso en valor la denominación de origen protegida como garantía de origen del producto, destacándose los logros conseguidos en estos 25 años para la puesta en valor este producto y el valor añadido que supone para agricultores, industrias y el propio territorio. En esta mesa, moderada por Dª. Isabel Serrano, directora OCA Guadalhorce Occidental, Junta de Andalucía, participaron Dª Rebeca Vázquez de Origen España, D. Anselmo Martín, Jefe del Servicio de Calidad y Control Agroalimentario de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y, D. Juan Miguel Gómez presidente de la DOP Aceituna Aloreña de Málaga.

De forma paralela a las jornadas, se llevó a cabo “El panel del ordeño”, donde las personas que asistieron expusieron en un panel los logros conseguidos en estos años, así como los objetivos o retos de cara al futuro.

El cierre de las jornadas lo puso la proyección de un video institucional donde se hizo un recorrido por estos 25 años de jornadas técnicas.

Esta jornada se ha realizado mediante una subvención de la Diputación de Málaga y Sabor a Málaga y ha contado con la colaboración del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, la Junta de Andalucía y Caja Rural de Granada