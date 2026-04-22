Wizz Air aumenta un 26% su presencia en Málaga y abrirá tres nuevas rutas este año

Wizz Air ha anunciado un ambicioso plan de expansión en la Costa del Sol, en colaboración con Turismo Costa del Sol. De esta forma, incrementará su capacidad en Málaga un 26% de cara a 2026, consolidando al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como uno de sus hubs estratégicos en el sur de Europa. Según los datos presentados, la compañía operará un total de 7.400 vuelos anuales desde la ciudad, conectando la Costa del Sol con algunos de los mercados europeos más activos y en expansión.

Este crecimiento no solo se traduce en mayor volumen de tráfico, sino también en una apuesta clara por la sostenibilidad. El 75% de sus operaciones en Málaga estarán respaldadas por aviones Airbus A321neo, considerados entre los más eficientes del mercado. A partir de 2026, los viajeros podrán volar directamente desde la ciudad a Turín (desde octubre), Venecia (desde septiembre) y Varna (desde junio). Estas conexiones no solo diversifican la oferta, sino que apuntan a atraer un turismo de mayor calidad y con mayor poder adquisitivo.

La expansión anunciada refleja una tendencia clara: Málaga se consolida como uno de los nodos clave del tráfico aéreo europeo, no solo para el turismo de sol y playa, sino también como punto de conexión empresarial y cultural. Con esta apuesta, Wizz Air no solo amplía su presencia, sino que refuerza el posicionamiento internacional de la ciudad en un momento de fuerte competencia entre destinos europeos.

El horizonte de 2026 dibuja así una Málaga más conectada, más sostenible y con mayor proyección global.