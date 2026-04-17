Málaga duplica los tratamientos de fertilidad en cinco años y lidera el crecimiento de la reproducción asistida en Andalucía

Los tratamientos de reproducción asistida han experimentado un crecimiento notable en Andalucía en los últimos cinco años. Según los datos de las clínicas IVI de Málaga y Almería, la demanda de estas técnicas ha aumentado de forma significativa en la región, reflejando el retraso progresivo de la maternidad y los cambios en la planificación reproductiva.

Entre los datos más destacados se encuentra el fuerte crecimiento registrado en Málaga, donde el número de tratamientos de fertilidad se ha duplicado en los últimos cinco años (+110%), situando a la ciudad entre las que presentan mayor evolución a nivel nacional.

En paralelo, la edad media de las mujeres que recurren a estos tratamientos en Andalucía se sitúa en torno a los 37,5 años, una cifra que refleja cómo cada vez un mayor número de mujeres decide iniciar su proyecto de maternidad en etapas más avanzadas de la vida, a menudo tras consolidar su trayectoria personal o profesional.

Como explica el Dr. Federico Merino, director de IVI Málaga, el perfil de las pacientes ha cambiado “de forma significativa” en los últimos años: “Hoy vemos cómo muchas mujeres planifican la maternidad dentro de proyectos vitales más amplios y recurren a la medicina reproductiva para acompañar esa decisión con mayor seguridad”, señala. Respecto a la edad de las pacientes, comenta que siguen llegando “relativamente tarde” a consultar por este motivo, ya que lo ideal es hacerlo con 35 años o menos.

Vitrificación de ovocitos y predicciones con IA

La preservación de la fertilidad se ha convertido en una de las tendencias más destacadas en la región. En los últimos cinco años, la vitrificación de óvulos ha aumentado un 241% en Málaga, mientras que en Almería el crecimiento ha sido del 23,3%.

Este procedimiento permite preservar los óvulos en edades de mayor fertilidad, ofreciendo la posibilidad de retrasar la maternidad sin renunciar a las probabilidades biológicas asociadas a edades más tempranas. Además, el Dr. Merino añade que, desde hace un tiempo, el paradigma de la vitrificación ha dado un salto gracias a la inteligencia artificial: “Somos capaces de predecir, a partir de esos ovocitos vitrificados, tasas de éxito en el futuro mucho más personalizadas, gracias a la ayuda de la IA (Violet)”.

Por su parte, la fecundación in vitro (FIV) con ovocitos propios también mantiene una evolución destacada en Andalucía. En Málaga, este tratamiento ha aumentado un 108% en los últimos cinco años, consolidándose como una de las principales opciones para mujeres que desean lograr el embarazo con sus propios óvulos.

La evolución de estos tratamientos refleja cómo la reproducción asistida se integra cada vez más en la planificación familiar actual, en un contexto marcado por el retraso de la maternidad y por un mayor conocimiento sobre la fertilidad.