Volotea inaugura su nueva ruta entre Málaga y la ciudad francesa de Limoges

Esta nueva ruta estará disponible durante la temporada de verano y contará en el mes de julio con una frecuencia semanal, los jueves, mientras que en agosto operará dos veces por semana, los jueves y los domingos. A través de esta conexión, Volotea refuerza además el desarrollo de su base de Limoges (Nueva Aquitania), a unos 200 kilómetros de Burdeos, inaugurada el pasado mes de febrero y convertida en la duodécima de la compañía en Francia y la vigésimo primera en Europa.

Presente en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol desde 2012, Volotea ofrece actualmente 14 destinos desde la ciudad: cinco nacionales (A Coruña, Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander); ocho en Francia (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Limoges, Lyon, Nantes y Toulouse); y uno en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean). Desde el inicio de sus operaciones en Málaga, la aerolínea ha transportado 2,5 millones de pasajeros, de los cuales cerca de 500.000 viajaron en 2025, consolidando su apuesta por el aeropuerto malagueño.

Volotea mantiene unos sólidos indicadores operativos en el aeropuerto de Málaga, con un índice de puntualidad (OTP15) por encima del 83% en lo que va de año y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 100%. Además, la tasa de recomendación de los clientes roza el 92%, reflejo del elevado nivel de satisfacción de los pasajeros que eligen Volotea para viajar desde la ciudad andaluza.