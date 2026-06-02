IA útil, datos en tiempo real y talento, los ejes de DES 2026 para acelerar la digitalización de las pymes

El 86,6% de las pequeñas y medianas empresas españolas afirma que ya nota mejoras en su productividad gracias a la IA, según recientes informes de mercado. Sin embargo, el reto ya no pasa solo por incorporar esta herramienta, sino por hacerlo con criterio, con datos gobernados, objetivos medibles, liderazgo y una cultura corporativa capaz de implicar a los equipos en la transformación.

Con el objetivo de apoyar a las pymes en la escalabilidad de la IA, y otras soluciones, DES – Digital Enterprise Show 2026, el evento de referencia en Europa de tecnologías exponenciales e IA, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Málaga, organizará España Empresa Digital. Se trata del foro dedicado a las pequeñas y medianas empresas, para que encuentren inspiración, soluciones y estrategias sobre cómo integrar las últimas tecnologías a fin de impulsar su competitividad mediante voces expertas y de líderes de conocidas compañías.

Este es el caso de Marta Bilbao, CDO de Naturgy, José Ángel Molina, Head of Digital Workplace de Enagás, y Alejandro Vega, responsable de Transformación Digital en RTVE, que participarán en el encuentro para explicar sus aprendizajes sobre la incorporación de IA, analítica de datos y cloud. Todos ellos definirán su potencial y la manera en que están cambiando el conjunto de las organizaciones, desde las operaciones hasta la experiencia de cliente.

En la misma línea se pronunciarán Toni Navas, Digital Tech & Transformation Director en MotoGP, y Esther Félix, directora de Innovación y Transformación en Mutua Universal, junto con directivos de Cegid e INCIPY, que se fijarán en las oportunidades de los datos y la inteligencia artificial a la hora de redefinir modelos de negocio. Una tecnología que también será analizada por los responsables de Datos e IA de Calidad Pascual y Mahou San Miguel, quienes llevarán sobre la mesa la revolución que han supuesto los agentes de IA y el aprendizaje automático en la cadena de suministro, creando modelos más autónomos y predictivos.

DES 2026, del mismo modo, pondrá el foco en pymes que han convertido la tecnología en la base de su modelo de negocio. Es el caso de Vivara Solutions, que presentará su enfoque basado en el uso de datos, integrados con flujos de trabajo digitales y acompañamiento humano, a fin de reducir el riesgo asociado al alquiler para pequeños propietarios.

¿Cómo pueden adoptar la IA las pymes?

Además de compartir casos de éxito, el foro centrado en las pymes de DES 2026 abordará qué deben hacer las empresas para empezar a construir una infraestructura y cultura de IA. María Bardisa, Key Account Manager en Zoho, Sergio Gómez, Chief Strategy & Digital Transformation Officer en la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, y Curro Rodríguez, CEO de Ly Company Group – firma especializada en la producción y comercialización de agua premium – ahondarán en los pasos a tener en cuenta para hacer posible una IA útil: desde la arquitectura tecnológica y la gobernanza del dato hasta el cambio de mentalidad de los equipos.

A su vez, César Maurín, director de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras en la CEOE, y Nuria Ávalos, directora general de la asociación para el impulso de la IA en las pymes, IndesIA, entre otros especialistas, examinarán los retos y capacidades de la solución para que las empresas saquen el máximo partido. En el encuentro se unirá Julia Díaz, Head of Data Science en Repsol, quien hará hincapié en la combinación de la IA con los datos y la agilidad operativa para tomar decisiones estratégicas en tiempo real.

Igualmente, DES 2026 dará voz a los actores que están estimulando la innovación en un entorno de constante cambio. Representantes del CDTI, Eurecat y ENISA examinarán las vías con las que están dinamizando el desarrollo digital, facilitando el acceso a financiación y fortaleciendo el crecimiento de startups y pymes. Con objetivos alineados, los parques tecnológicos estarán representados por la Fundación PTS Granada, Salamanca Tech y el Parque Científico de Murcia, los cuales tratarán la relevancia de su rol y de los servicios que ofrecen en la transformación tecnológica de las pequeñas y medianas empresas.

El reto del talento y la cultura tecnológica

Según el Banco de España, el principal desafío para incorporar la IA en las pymes es la falta de personal cualificado para que esta adopción sea sostenida, provechosa, con retorno y responsable. Precisamente, sobre ello y sobre cómo encajar la inteligencia artificial en las plantillas reflexionarán Alberto Terol, Head of Digital Change Management en Ferrovial; Natàlia Mata, Head of Data & AI Academy en Telefónica Tech; y Laura Gil, CDO de Damm. Los directivos explorarán qué decisiones pueden delegarse en algoritmos, cuáles deben permanecer bajo criterio humano y qué competencias de liderazgo serán necesarias para supervisar y guiar equipos híbridos.

Quienes también pondrán en valor el talento humano, que es quien activa, desarrolla y traduce el impacto de la IA en los negocios, serán el responsable sénior de Selección de Talento en Carglass España, David Garrote, y la directora de Personas y Responsabilidad Social Corporativa en Singular Bank, Cristina Plaza. Ambos explicarán las claves para redefinir el trabajo en las empresas humano-agentes y detallar las capacidades “AI ready”. Desde el punto de vista de la administración, representantes de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Alcobendas profundizarán en la preparación de los equipos para hacer frente a la revolución de la IA y cómo superar las resistencias que aparecen.