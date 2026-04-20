La Cofradía del Rocío presenta la 'Cruz del Mundo' y el cartel del 50 aniversario de Jesús Nazareno de los Pasos

La Cofradía del Rocío ha presentado la 'Cruz del Mundo' y el cartel conmemorativo del 50 aniversario de la talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, esculpida en 1977 por Antonio Eslava Rubio y Rafael Quiles. La nueva pieza patrimonial custodia en su interior un fragmento de la roca del Gólgota de Jerusalén, cedido por la Custodia Franciscana de Tierra Santa.

El diseño conceptual de la cruz ha sido trazado por Curro Claros López. La obra adquiere una forma arbórea tallada en madera de cedro para evocar el árbol de la vida y aúna el trabajo de cuatro artistas: la talla de Manuel Toledano Gómez, la orfebrería de Manuel Valera Pérez, la pintura de Raúl Berzosa Fernández y la imaginería de Juan Vega Ortega.

El historiador del arte Pedro Enrique Alarcón Ramírez ha sido el encargado de presentar la pieza. Alarcón Ramírez ha explicado que el madero incluye una integración naturalista de catorce relieves que representan las estaciones del Vía Crucis y está recubierto con láminas de carey y apliques de plata. El especialista ha detallado que el diseño bebe de fuentes clásicas, inspirándose en las cruces de altar napolitanas y venecianas de los siglos XVII y XVIII, e incorpora remates de platería que recuerdan a las terminaciones de la arquitectura renacentista. Por su parte, Francisco José Sierra Quero ha desvelado el cartel anunciador de la efeméride. La pintura lleva la firma de la hermandad Raúl Berzosa Fernández, quien es además hermano de la corporación y ha realizado trabajos autor que cuenta en su trayectoria con obras realizadas para el Papa Francisco. Durante el acto institucional, la Banda Municipal de Música de Málaga ha interpretado un repertorio que ha incluido piezas como "Anima Christi" de Marco Frisina, el "Lacrimosa" del Réquiem de Wolfgang Amadeus Mozart y "Padre y Nazareno" de José María Sánchez Martín.

El hermano mayor, Francisco Javier Martín González, ha agradecido a las autoridades, a los artistas y a los bienhechores su aportación para materializar el proyecto. «Hoy no solo presentamos estas obras, hoy encendemos una luz que nos guiará durante este tiempo de celebración, formación y encuentro con el Señor», ha subrayado durante su intervención. Asimismo, ha recordado la figura de Eloy Téllez Carrión como precursor de la corporación. «Este aniversario es una oportunidad para renovar nuestra fe y nuestro compromiso», ha añadido.

La 'Cruz del Mundo' iniciará en las próximas semanas un itinerario de peregrinación. Entre el 30 de abril y el 3 de mayo de 2026, la corporación se trasladará a Roma, donde la talla será bendecida el día 2 de mayo en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat. La agenda en el Vaticano contempla la bendición de un cuadro de San Francisco de Paula y una audiencia con el Papa León XIV. Posteriormente, la cruz completará una etapa del Camino de Santiago en el mes de agosto. Entre septiembre y octubre, la pieza visitará el convento de la Orden de los Frailes Mínimos en Sevilla. Tras su regreso a Málaga, realizará paradas en la Catedral y en la Basílica de la Victoria.

La imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario portará esta cruz por primera vez durante la procesión extraordinaria programada para el 2 de octubre de 2027. A partir de esa fecha, se convertirá en el madero habitual para sus salidas procesionales.