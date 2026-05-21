San Miguel conmemora seis décadas de fe incondicional en La Rosaleda

Hay historias que no se explican solo con palabras porque hay que sentirlas en la piel. Con este espíritu, San Miguel, patrocinador oficial del Málaga CF, presenta su campaña “60 años de SENTIR MÁLAGA” de la mano del club. Una pieza audiovisual cargada de emoción que celebra seis décadas de trayectoria compartida junto a la afición, milagros deportivos y una lealtad inquebrantable a unos colores que definen a toda la ciudad.

El vídeo nace con el objetivo de capturar la esencia de lo que significa ser malaguista. En un momento clave, con el club y la afición volcados ante el inminente playoff de ascenso, la marca ha querido dar un paso al frente para alentar al equipo en este desafío histórico. Recordando que la unión entre San Miguel y el club va más allá de un simple patrocinio, es una historia de convivencia en una casa que siempre fue, y será, malaguista.

“Este azul y blanco, nuestro mar y esta ciudad lleva fiel nuestro escudo”. Esta declaración de intenciones conecta directamente con el corazón de los aficionados y con la identidad visual y emocional de Málaga. El homenaje pone el foco en que acudir al estadio no es simplemente ir a ver un partido, es acudir a vivir un sentimiento que se ha transmitido de generación en generación durante estos sesenta años.

La pieza también rememora la épica del club y subraya esa fe incondicional que caracteriza a la grada de Martiricos. Precisamente ahora, cuando la ciudad respira la ilusión de volver a lo más alto, San Miguel refuerza la convicción de que todo es posible si aún queda tiempo en La Rosaleda. Se trata de un reconocimiento a todos los milagros vividos juntos y a la resiliencia de una afición que nunca camina sola. Con este lanzamiento, la cervecera reafirma su compromiso histórico, brindando por el presente del equipo y acompañándolo en cada paso de este camino hacia el esperado ascenso.