“Poner límites es una necesidad para la sana autoestima de nuestros hijos”

Los Colegios Sierra Blanca-El Romeral y Las Chapas-Ecos del Grupo Attendis en Málaga y Marbella vivieron en la tarde de ayer una nueva edición del encuentro de educación “Attendis Talks”, ante un público de más de medio millar de personas en el Teatro Manuel España en Las Lagunas de Mijas. “Autoestima: un gran superpoder para nuestros hijos” ha sido el título de la ponencia impartida por el prestigioso experto en emociones y neuroeducación, Rafa Guerrero. Acudieron al evento Dña. Ana Carmen Mata, ilustrísima alcaldesa de Mijas, D. Juan Carlos Maldonado Estévez, concejal de Cultura y D. Mario Bravo, concejal de Economía y Hacienda.

También estuvieron presentes los directores de los colegios: María García y Juan José Sánchez de Sierra Blanca-El Romeral y Cristina Sánchez y Javier Palma de Las Chapas-Ecos, Comités Directivos de los colegios, profesores, equipo de psicólogos,

personal de administración y servicios, Alumni, familias, alumnos de PAI- 5 y 1º de Bachillerato como azafatos del evento y vecinos. Rafa Guerrero: “Autestima: un gran superpoder para nuestros hijos” Esta edición de Attendis Talks comenzó con la intervención de la periodista Elena Mir, antigua alumna de Las Chapas-Ecos y con dos alumnos de 2º de Bachillerato como presentadores, María Villanueva y Nacho Escalona.

María destacó la gran repercusión de estudiar en un colegio del Bachillerato Internacional “Estudiar en un colegio IB no es solo 'estudiar más'. Es aprender a pensar de una forma distinta. El IB nos saca de los libros de texto para conectarnos con el mundo real; nos enseña a ser críticos, a investigar y, sobre todo, nos da una mentalidad global”. Por su parte, Nacho recalcó la atención personalizada en los colegios Attendis: “Lo que más valoramos como alumnos es la atención personalizada. Sentir que tienes a un tutor que no solo sabe tus notas, sino que conoce tus metas, tus miedos y te acompaña en cada paso. Ese 'ir de la mano' es lo que nos permite crecer como personas con valores. Hemos crecido rodeados de docentes que nos enseñan que el liderazgo empieza por el compromiso con nuestra propia comunidad”.

“Sobreprotegemos a nuestros hijos en el mundo real y los desprotegemos en el mundo virtual” , fue uno de los mensajes que el conferenciante dirigió a un público entusiasmado hablando de la presencia de redes sociales en la vida de nuestros adolescentes. Asimismo, quiso remarcar “la importancia en la labor como padres y educadores con nuestros hijos y nuestros alumnos para que sientan que siempre estamos presentes, no sólo físicamente sino emocionalmente. Conectar con ellos”. Guerrero hizo mucho hincapié en su discurso en el papel fundamental que tenemos los padres a la hora de poner límites: “No es que esté bien poner límites, es que es una necesidad para la sana autoestima de nuestros hijos”.

La conferencia terminó con una gran ovación del público asistente al evento y trasladando preguntas al ponente. Intervinieron un padre y una alumni de Sierra Blanca-El Romeral y una alumna y profesor de Las Chapas-Ecos.La clausura del evento corrió a cargo de la Alcaldesa de Mijas quien agradeció a Attendis una vez más invitar a personas relevantes relacionados con el mundo de la Educación con mensajes tan necesarios para la sociedad en la que vivimos.