La Virgen de los Remedios abre el camino hacia el XXV Aniversario de su Coronación Canónica

La Hermandad de la Santísima Virgen de los Remedios Coronada ha presentado hoy la imagen que identificará la celebración del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Excelsa Patrona y Alcaldesa Perpetua de Vélez-Málaga. La hermana mayor, Mª de los Ángeles del Corral Téllez, ha dado a conocer el logotipo en una rueda de prensa celebrada en la Iglesia de San Juan Bautista, ante la Sagrada Imagen, que preside su altar de Novena.

La presentación, prevista inicialmente para el primer día de estos cultos y aplazada con motivo del luto oficial, supone uno de los primeros pasos de una conmemoración que la Hermandad vivirá en 2027. Durante su intervención, la hermana mayor ha destacado la importancia de esta fecha tanto para la corporación como para la ciudad, subrayando que el recuerdo de la Coronación permanece en el corazón y en la memoria de los veleños.

La obra lleva la firma de David Payán, artista natural de Cantillana (Sevilla) y graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Su actividad se centra en la pintura y el diseño gráfico, con una trayectoria vinculada a la cartelería cofrade que incluye trabajos para las Glorias de Cádiz, la Semana Santa de Huelva y la Coronación Canónica de la Divina Pastora de Málaga.

Del Corral ha valorado especialmente el carácter novedoso y atemporal de la propuesta, así como la capacidad de su autor para reunir en una misma composición a la Virgen, la identidad de la Hermandad y el aniversario. En este sentido, ha señalado que se trata de una apuesta que se aleja de las soluciones más habituales y que aspira a permanecer en el recuerdo de los devotos.

El diseño toma como punto de partida la letra «R» de Remedios y el verde característico de la corporación. Dentro de esta estructura se integran la ráfaga y la corona de la Santísima Virgen, junto a la referencia al veinticinco aniversario. El dorado completa una gama cromática estrechamente ligada a la imagen de la Patrona y a la personalidad de su Hermandad.

La composición entrelaza estos elementos mediante formas geométricas, líneas limpias, cortes diagonales y planos de color. Durante la presentación, la hermana mayor ha destacado también las líneas blancas que evocan la caída del manto y la estela de la Virgen, aportando armonía y movimiento al conjunto.

En su explicación de la obra, Payán plantea una identidad visual que va más allá de la creación de un logotipo: una marca capaz de condensar la esencia de la Hermandad y hacer reconocible esta efeméride. Todo el diseño gira alrededor del nombre de Remedios, cuya inicial sirve de marco para reunir los símbolos que definen la conmemoración.

La palabra «Remedios» incorpora una tipografía personalizada y de carácter contemporáneo, que juega con los espacios de la composición. Las leyendas complementarias emplean letras de palo seco y líneas geométricas, elegidas para garantizar la legibilidad y aportar sobriedad institucional.

El resultado es una imagen que conecta la historia de la Hermandad con una expresión gráfica actual, concebida para transmitir el júbilo y la alegría de estos veinticinco años de Coronación Canónica.

La hermana mayor ha anunciado, además, que el próximo sábado está prevista la presentación del cartel conmemorativo, obra del pintor veleño José Carlos Chica Ramos. Ambas creaciones abrirán el camino hacia una celebración que volverá a reunir a Vélez-Málaga en torno a la Santísima Virgen de los Remedios Coronada.