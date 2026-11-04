Plaza Mayor se llena de diversión con un fin de semana de actividades para toda la familia

Plaza Mayor, centro comercial gestionado por Sonae Sierra, se prepara para vivir un fin de semana muy especial con una programación gratuita para toda la familia. El 6 y 7 de noviembre, pequeños y mayores podrán disfrutar de diferentes propuestas en las que el misterio y la diversión serán los grandes protagonistas.

El plato fuerte será El Jardín de los Misterios, una experiencia que transformará los jardines de Plaza Mayor en un inquietante escenario habitado por fantasmas y almas perdidas. Los días 6 y 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00 horas, las familias tendrán que adentrarse en un recorrido lleno de misterio, enfrentarse a apariciones inesperadas y ayudar a capturar a los fantasmas que han conseguido escapar.

A lo largo de la aventura, los participantes atravesarán cuatro escenarios tematizados, desde El Portal de la Niebla hasta El Refugio de los Cazadores de Fantasmas, entre telarañas, sonidos escalofriantes y algún que otro susto. Una experiencia inmersiva y participativa, adaptada a todos los públicos, que pondrá a prueba a los más valientes de la familia.

La programación se completará el sábado 7 de noviembre con un DJ, que animará la jornada con música, juegos y bailes para toda la familia.

“Hemos querido ofrecer una programación especial, completa y pensada para que toda la familia pueda disfrutar junta. Queremos que Plaza Mayor se convierta durante estos días en un punto de encuentro para vivir este fin de semana de una forma diferente, combinando misterio, diversión y experiencias para todas las edades”, Juan Rafael Perea Luque, gerente de Plaza Mayor.

Con esta programación, Plaza Mayor refuerza su apuesta por ofrecer propuestas de ocio gratuitas para todos los públicos y seguir creando experiencias diferentes para disfrutar en familia.