Pecos regresará a Marenostrum Fuengirola el próximo 7 de agosto de 2027. El dúo formado por los hermanos Javier y Pedro Herrero ofrecerá en el escenario Unicaja su ‘Concierto para una despedida’, una gira especial con la que pondrá el broche final a casi cinco décadas de trayectoria musical y que permitirá al público reencontrarse con algunas de las canciones más emblemáticas de la música romántica española.

El regreso a Fuengirola tendrá un significado especial después de su paso por el recinto en 2025, cuando Pecos consiguió colgar el cartel de aforo completo. Una respuesta que puso de manifiesto la vigencia de un repertorio que ha acompañado a varias generaciones y que continúa despertando una fuerte conexión emocional con el público.

‘Háblame de ti’, ‘Esperanzas’ y ‘Acordes’ son algunos de los temas que han convertido a Pecos en uno de los dúos más reconocibles de la música española. Desde sus comienzos en los años setenta, Pedro y Javier Herrero conquistaron al público con sus melodías y letras románticas, protagonizando uno de los fenómenos musicales más destacados de aquella época. Sus canciones trascendieron el momento en el que fueron publicadas para convertirse en auténticos himnos generacionales.

La gira ‘Concierto para una despedida’ nace como un agradecimiento al público que ha acompañado al dúo durante todos estos años. Un espectáculo concebido para recorrer su trayectoria, recuperar sus grandes éxitos y compartir una última etapa sobre los escenarios, en unas citas que adquieren un carácter especialmente significativo por su condición de despedida.

Coincidiendo con el anuncio de despedida, Pecos presenta también Dos Voces Y Una Historia en Directo, un álbum que reúne once canciones grabadas durante la gira de reencuentro de 2025. El disco recupera sobre el escenario algunos de los temas que han definido la trayectoria del dúo y recoge el testimonio musical de un regreso que volvió a reunir a Pedro y Javier Herrero con miles de seguidores.

"Llegó la hora de decir adiós a las giras" ha expresado Pedro Herreño en un emotivo comunicado, quien reconoce vivir este momento "con nostalgia, pero sin tristeza", después de tantos años compartidos con su público. Para Javier Herrero, este adios supone el final de una etapa que comenzó cuando ambos eran apenas unos jóvenes con la ilusión de picarse a la música. "Ha llegado el momento de cerrar nuestra etapa profesional de las giras en directo", señala el artista. Una despedida que resume en una frase: "Se apagan las focos de este ciclo, pero las canciones quedan para siempre".

Marenostrum Fuengirola, el gran referente musical del verano andaluz

Con esta nueva confirmación, Marenostrum Fuengirola continúa desvelando la programación de 2027, que ya cuenta con nombres nacionales e internacionales como Siloé, Take That, Don Omar, David Bisbal, Tony Hadley, God Save The Queen, The Beatles Symphonic Fantasy y Bryan Adams. Una propuesta que consolida al recinto como uno de los grandes ciclos musicales de Andalucía, con una programación que reúne diferentes estilos, generaciones y públicos.

Entradas a la venta el próximo 27 de noviembre: www.marenostrumfuengirola.com