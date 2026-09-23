Pasarela Larios Málaga Fashion Week Celebra su 15ª Edición este viernes y sábado

Pasarela Larios Málaga Fashion Week regresa este viernes 25 y sábado 26 de septiembre para celebrar su 15.ª edición y volver a convertir la calle Marqués de Larios en uno de los grandes escenarios de la moda nacional e internacional.

Organizada por NuevaModa Producciones, la cita está considerada el mayor evento de moda al aire libre de Europa, la emblemática vía malagueña desplegará su característica alfombra azul para recibir las propuestas de firmas consolidadas, creadores emergentes y diseñadores procedentes de distintos territorios.

La edición de 2026 conmemora los quince años de trayectoria de una pasarela que ha crecido sin perder su estrecha vinculación con Málaga, sus diseñadores y el impulso al nuevo talento. Desde su inauguración en 2011, el evento reúne en el corazón del centro histórico a más de un centenar de medios de comunicación, diseñadores, estilistas y modelos andaluces, nacionales e internacionales.

Pasarela Larios recibe más de 20.000 asistentes diarios, congrega a más de un centenar de periodistas y medios acreditados y alcanza más de un millón y medio de visualizaciones diarias en las redes sociales. Su celebración contribuye, además, a proyectar Málaga como ciudad de grandes acontecimientos culturales y genera un impacto directo en el comercio, la hostelería, el turismo, el transporte y otros sectores vinculados a la actividad económica local.