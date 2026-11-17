Coincidiendo con el 20 Aniversario de la compañía en España y en el marco del Día Mundial de la Construcción, OBRAMAT, la empresa retail de referencia de distribución de materiales en el mercado de la Construcción y Reforma, pone en valor su contribución al desarrollo económico y social del país y su papel como aliado de los profesionales ante los principales retos de la construcción y la reforma.

El informe “20 años de OBRAMAT en España: impacto económico y sectorial”, elaborado en octubre de 2026 por Afi, firma española de referencia en análisis y asesoramiento independiente en economía, finanzas y tecnología, estima que la actividad de OBRAMAT generó en 2025 1.120 millones de euros de valor añadido y sostuvo 17.800 empleos directos e indirectos, equivalentes al 0,07% del PIB y al 0,09% del empleo en España. La generación de actividad y empleo propició, además, una contribución fiscal estimada de 510 millones de euros.

Estos resultados reflejan un modelo desarrollado a lo largo de dos décadas en torno a la distribución especializada, la disponibilidad de producto, el conocimiento técnico, el asesoramiento y la formación, orientado a facilitar el trabajo diario de los profesionales y contribuir a que el sector pueda responder a desafíos como la vivienda, la rehabilitación, la eficiencia energética, la cualificación y la seguridad.

Un impacto que se extiende a toda la economía

El impacto de OBRAMAT trasciende su actividad directa. Según el análisis de Afi, por cada euro de valor añadido generado directamente por la compañía se producen otros 1,6 euros en el resto de la economía, a través de su relación con proveedores y del efecto inducido por la actividad y el empleo generados. Del mismo modo, por cada empleo directo de OBRAMAT se mantienen otros 1,6 puestos de trabajo en otras actividades.

Esta capacidad de generación de valor se ha intensificado además con el crecimiento de la compañía. Cada almacén de OBRAMAT genera de media más de 29 millones de euros de valor añadido total y sustenta cerca de 470 empleos a lo largo de su cadena de valor.

La contribución alcanza también al tejido productivo vinculado a la construcción y la reforma. En 2025, los fabricantes comercializaron a través de OBRAMAT más de 1.660 millones de euros en productos, mediante una red de alrededor de 650 proveedores distribuidos por toda España, desde grandes áreas industriales hasta municipios de menor tamaño.

Además, la presencia de OBRAMAT en cada comunidad autónoma genera empleo y actividad para el tejido empresarial local. En Andalucía, cuenta con más de 1.260 Colaboradores, que representan el 16,14 % de su plantilla nacional, y mantiene más de 340 acuerdos con proveedores locales. Además, ofrece a sus equipos formación específica desde su incorporación y de forma continua, y facilita que los proveedores de la región acerquen sus productos a más profesionales y clientes.

Los 20 años de OBRAMAT en España permiten, además, poner en perspectiva la evolución de esta contribución. Entre 2015 y 2025, el valor añadido asociado a la compañía se multiplicó por siete, mientras que el empleo sostenido lo hizo por 5,4, reflejo del crecimiento de su actividad y de su capacidad para generar impacto en el conjunto de la economía.

Este impacto responde a una visión del crecimiento que va más allá de la propia actividad comercial. OBRAMAT concibe la generación de valor desde una perspectiva económica, social y medioambiental, vinculando el desarrollo de su negocio al compromiso con las personas, los territorios y el entorno. Sobre esta base, la compañía busca seguir reforzando su contribución al sector y acompañando a los profesionales en un contexto marcado por importantes desafíos para la construcción y la reforma.

Aliado ante los grandes retos de la construcción y la reforma

El papel de la compañía cobra especial relevancia ante los desafíos que afronta actualmente el sector. El estudio señala que en España se construyen actualmente unas 100.000 viviendas nuevas al año, mientras que la formación de nuevos hogares avanza a un ritmo cercano a los 200.000 anuales. La capacidad del sector resulta, por tanto, determinante para dar respuesta a las nuevas necesidades residenciales.

A ello se suma el envejecimiento del parque residencial: una de cada tres viviendas españolas tiene más de 50 años, lo que convierte la rehabilitación en una necesidad estructural. Desde el punto de vista energético, casi el 90% de las viviendas usadas presenta una calificación E, F o G, las categorías menos eficientes.

OBRAMAT contribuye a afrontar estos desafíos poniendo a disposición de los profesionales los materiales y equipos necesarios para impulsar la construcción de nuevas viviendas, una oferta adaptada a todo tipo de reformas y soluciones orientadas a mejorar la eficiencia energética de los hogares. En esta línea, en 2025 OBRAMAT aumentó un 21,7% la venta de productos de renovación energética.

Conocimiento y formación para contribuir a la profesionalización del sector

Junto con la disponibilidad de materiales, otro de los ámbitos en los que OBRAMAT centra su aportación es el conocimiento técnico. El estudio identifica una brecha estructural de cualificación en la construcción: cuatro de cada diez trabajadores presentan una formación inferior a la requerida para su actividad y apenas uno de cada diez está realizando formación continua.

En este contexto, en 2025, la compañía contó con más de 1.540 colaboradores expertos en producto y registró más de 64.000 horas de formación presencial y 7.000 horas online solo en materia de producto, con una media de 39 horas de formación por Colaborador.

La seguridad completa esta apuesta por la profesionalización. El sector continúa registrando aproximadamente un accidente laboral anual por cada 17 trabajadores, frente a uno por cada 37 en el conjunto de la economía, aunque la evolución de la última década muestra una mejora significativa. OBRAMAT contribuye a seguir avanzando mediante equipos y soluciones de protección certificados, junto con asesoramiento y formación en prevención y seguridad.

Crecer generando y compartiendo valor

La generación de valor económico se complementa en OBRAMAT con una Cultura del Compartir que busca hacer partícipes a sus Colaboradores del crecimiento de la compañía. Así, en 2025, OBRAMAT distribuyó 55,5 millones de euros entre sus Colaboradores a través de sus políticas de participación en resultados, equivalentes a una media de 4,8 nóminas adicionales. Desde la implantación de estas políticas, la compañía ha repartido más de 235 millones de euros entre sus equipos.

El compromiso adquiere especial relevancia al compararlo con el propio ritmo de expansión: el reparto de beneficios superó a la inversión destinada ese ejercicio a nuevas aperturas, 24 millones de euros, reflejando una cultura empresarial en la que crecer y compartir el valor generado forman parte de un mismo proyecto.

Esta política de participación ha acompañado el crecimiento de OBRAMAT durante sus 20 años en España y se ha consolidado como uno de los elementos diferenciales de su modelo de empresa.

“Un trabajo que merece ser visto”

Coincidiendo con el Día Mundial de la Construcción, OBRAMAT ha llevado este reconocimiento al profesional también a la calle con una acción en el madrileño distrito de Delicias, concebida como homenaje a quienes hacen posible cada obra y cada reforma.

Bajo el sello “20 años construyendo juntos” y el lema “Un trabajo que merece ser visto”, la compañía ha instalado una lona transparente sobre los andamios de una obra real que, en lugar de ocultarla, enmarca el trabajo de los profesionales y los convierte en protagonistas, reconociendo así una actividad indispensable para la construcción de viviendas, la rehabilitación del parque existente y la mejora del hábitat.

La iniciativa se completa con piezas audiovisuales en formato making of y refuerza una forma de entender la actividad de OBRAMAT basada en acompañar al profesional, poner en valor su trabajo y contribuir al futuro del sector.