Noviembre Cultural cumple 20 años

Los Graduados Sociales de Málaga y Melilla ofrecen una gala conmemorativa a todos los malagueños para celebrar los veinte años de esta apuesta cultural que ha reunido a más de 6000 participantes repartidos en 180 actos a través de estos 20 años. Cultura, pensamiento y solidaridad resumen el espíritu de esta actividad que se ha desarrollado en Málaga capital y la provincia. En este sentido, el presidente del colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz Vegas explica que “la creación cultural es la fuerza que mueve a las personas y captura las realidades de un país. Nuestra labor ha sido descubrir y dar voz a nuevos creadores malagueños de todas las disciplinas escénicas sin espacios para mostrar sus mundos infinitos y acercar el debate para fomentar el espíritu crítico y personal de los ciudadannos”.

La gala conmemorativa tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en el Centro Cultural María Victoria Atencia de calle Ollerías con entrada libre y gratuita hasta completar aforo con un montaje audiovisual, actuaciones musicales y la presencia de protagonistas de diferentes ediciones. El sábado 14 de noviembre habrá una Matinal infantil con la muestra de dibujo, actuaciones sorpresa y entrega de regalos para los más pequeños. Y el 23 de noviembre la tradicional velada lírica solidaria a favor de la Asociación ALCER de Málaga. En colaboración con Teatro Lírico Andaluz que representará la zarzuela El Barbero de Sevilla en la Fundación Unicaja, María Cristina con entradas y fila 0 a 20 euros que pueden adquirir en entradium.com. En este sentido, Ruiz Vegas afirma que “la vertiente cultural de esta gala benéfica es muy importante porque promovemos la zarzuela como patrimonio nacional, genuino y original de este país. Y a la vez, esto es lo que más ilusión nos hace, damos visibilidad a colectivos de la ciudad que trabajan duro y hacen una labor que no hace nadie”. En definitiva, Noviembre Cultural celebra veinte años compartiendo un proyecto cultural con Málaga y los malagueños. Cultura libre, gratuita y de calidad. Cultura que forma ciudadanos y pueblos felices, con criterio y capacidad de reflexión, sin prejuicios ni etiquetas.