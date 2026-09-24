‘Mirada mediterránea’, de Fernando Texidor, la exposición temporal con la que el Museo de Nerja inaugura el otoño

El Museo de Nerja inaugura hoy jueves su quinta exposición temporal del año con la muestra ‘El arte de desaparecer’, en la que recoge pinturas y esculturas del artista Fernando Texidor. Se trata de una propuesta gratuita que puede verse en la Sala Ana María Márquez de este museo desde su presentación, hoy 24 de septiembre a las 20:00 horas, y hasta el domingo 22 de noviembre.

Maestro indiscutible del collage y detractor absoluto de todo arte demasiado dogmático, Texidor invita al espectador a una experiencia activa a la hora de contemplar cada una de sus obras, le sugiere un diálogo interior que transcienda más allá de la mera contemplación. Le propone interrogarse, que confronte las interpretaciones y sensaciones que le provoca lo que observa.

En la muestra podemos ver pinturas y esculturas con materiales y técnicas muy diferentes, a menudo combinados. Así acrílicos, técnicas mixtas, telas, madera, papel… Se aúnan en composiciones que pueden ser cohesionadas o separadas mediante roturas. Con estas grietas que transforman la materia, Texidor busca que sobresalgan los elementos, creando piezas tridimensionales, con profundidad, que aportan vida propia al cuadro.

De hecho, una de las principales obsesiones del artista era la de dar a las estructuras una sensación de movimiento, en sus propias palabras: “Me obsesiona la idea de las formas que flotan y parecen libres. En muchos cuadros hay formas flotantes, que parece que están volando en el espacio. No están fijas completamente. Las líneas, cuando las hay, son el resultado de formas que se van separando o se van juntado. Esto supone un movimiento muy lento”.

Texidor es un gran exponente de la libertad creativa y conceptual

Fernando Texidor nace en Barcelona en 1936, desde muy pequeño se traslada a Nueva York, donde cursa estudios de arquitectura; más tarde, se licencia en la School of Design en la Universidad de Harvard, donde también asiste a lecturas de psicología.

De la arquitectura, se interesó por el modelo de Bauhaus pero descubrió pronto que en ese oficio le faltaba independencia creativa, sabía que la pintura le abría otros campos, más irracionales y poéticos, más personales e íntimos.

De la psicología, le atrajo la influencia de Freud en el arte moderno y también la interpretación de los sueños aplicada en la creación en los artistas del surrealismo como Dalí, Delvaux o Miró.

Todo ello le llevó a su concepción creativa, marcada por una gran libertad, sin estar sujeta a limitaciones académicas o intelectuales. Texidor no abraza modas, si no independencia, crea un lenguaje propio con el que expresa las vibraciones más sutiles de lo real con obras que son al mismo tiempo concretas y abstractas.

Texidor trabaja con pocos colores, elige los que más abundan en la naturaleza, los que son predominantes en los paisajes. Busca la economía de elementos porque no quiere sobrecargar la obra, escoge la claridad, la transparencia, la serenidad gracias a esa conciencia nítida que le permite captar los matices que escapan a una mirada apresurada.

Es un artista muy vinculado con Nerja, la eligió como refugio frente a las capitales del arte, por su horizonte, por el Mediterráneo, por su cultura milenaria… Y muchas de las obras expuestas en la muestra se realizaron en esta localidad.