Manuel Viola Figueras lleva “Libertad enjaulada” al Museo Cristina García Rodero de Puertollano

El Museo Cristina García Rodero de Puertollano ha presentado esta mañana “Libertad enjaulada. Camino a ninguna parte”, la exposición fotográfica del Dr. Manuel Viola Figueras, en un acto presentado por Juan Sebastián Berdonces, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Puertollano. La muestra reúne 72 fotografías en blanco y negro realizadas entre 2010 y 2018 a lo largo de numerosos viajes por distintas zonas de la India, y estará abierta al público del 10 de noviembre al 12 de diciembre en la Plaza de la Constitución s/n.

Cada día, millones de personas cruzan la India en tren. En los andenes y en los vagones coinciden viajeros de todas las castas, que esperan durante horas, a veces durante días, la salida de su tren. Ese es el escenario de una serie en la que el autor ha retratado a quienes viajan y a quienes viven en las propias estaciones, y con la que obtuvo en 2019 el Premio Nacional de Fotografía de la Confederación Española de Fotografía (CEF).

Durante la presentación, el Dr. Viola ha agradecido al Ayuntamiento de Puertollano, a su Concejalía de Cultura y al equipo del museo la acogida del proyecto, y ha dedicado unas palabras a la fotógrafa que da nombre al centro: “Para los que nos dedicamos a la fotografía documental, Cristina es una maestra y una mentora. Exponer en un museo que lleva su nombre es para mí un orgullo”.

El autor ha explicado también el método que hay detrás de cada imagen, basado en el acercamiento a las personas retratadas: “Me he acercado siempre de frente, con respeto y sin prisa. A veces bastaba un instante; otras hacían falta muchos minutos de miradas y de paciencia hasta que aparecía la confianza”. Por eso la mayoría de los retratados miran directamente a la cámara.

Las fotografías se presentan impresas en papel algodón baritado de 110 × 82 centímetros. La mayoría de las obras llevan como título un nombre propio de origen indio, y otras aluden a la espera o al paso de los días, como “Espera I”, “Un día más” o “Hasta mañana”. “No pretendo explicar la India. Lo que traigo es a la gente que me encontré en sus trenes”, ha resumido el autor.

“Libertad enjaulada” se ha expuesto anteriormente en las salas del CAC Málaga – La Coracha (2021), en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (2024) y en HLA Hospital Universitario El Ángel, que la acogió en 2022, 2023 y 2024. El hospital expone actualmente otra de sus series, “Etiopía: ortodoxia inmóvil”.

El Dr. Manuel Viola Figueras compagina la dirección médica de HLA Hospital Universitario El Ángel con una trayectoria dedicada a la fotografía humanista.

La exposición puede visitarse de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, y los domingos de 10:00 a 14:00.