El malagueño Leo Zabell, subcampeón absoluto y vencedor Sub 19 en la Copa de España de Wingfoil Racing

El andaluz Leo Zabell, del CNM Benalmádena, ha logrado el subcampeonato absoluto y la victoria Sub 19 en la Copa de España de Wingfoil Racing, celebrada del 16 al 18 de octubre en Torrevieja. Zabell terminó con 13 puntos, a solo dos del vencedor, Ángel Granda, del RCN de Gran Canaria, después de firmar dos segundos puestos en las tres pruebas disputadas.

La representación andaluza completó una destacada actuación con Martín Medina, del RC El Candado, cuarto absoluto con 17 puntos, tercero masculino y primer Sub 17 masculino. Por su parte, Joaquín Montans, del CD Isla Canela Kite, finalizó quinto, situando a tres regatistas andaluces entre los cinco mejores de la general.

La cita reunió a 31 participantes y estuvo condicionada por la meteorología. Las lluvias y los chubascos impidieron competir el viernes y el sábado, por lo que toda la competición se concentró el domingo. Se completaron tres mangas con viento del nordeste de unos 9 nudos, que roló del 050º al 060º.

La mallorquina Neus Pericàs, del RCN Port de Pollença, fue tercera de la general y campeona femenina. El campeonato se celebró bajo la organización del Real Club Náutico Torrevieja, con el apoyo de la RFEV, la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Torrevieja.