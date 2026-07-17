Málaga acogerá en octubre una cumbre mundial que analizará la influencia de la longevidad en la economía global

¿Están la sociedad y la economía preparadas para que las personas vivan más tiempo? La ciudad de Málaga se dispone a recibir, del 14 al 16 de octubre, a más de 400 expertos mundiales en la cumbre LifeSpan Summit 2026: un foro de encuentro pionero para debatir en torno a la longevidad por parte de representantes y personalidades de sectores como el empresarial, el sanitario, el tecnológico, el ámbito financiero, el educativo o y el mundo de la política. El objetivo: exponer buenas prácticas en todos estos ámbitos, a partir de ideas y propuestas viables y concretas.

En la cita, científicos, médicos, empresarios y autoridades se reunirán para abordar un tema de creciente preocupación en la sociedad: el envejecimiento de la población y cómo la ciencia y la tecnología pueden ayudar a llegar a edades avanzadas con más salud, autonomía y calidad de vida.

LifeSpan Summit 2026 está impulsada por la Global Initiative on Ageing and Longevity (GIA Longevity), un organismo internacional respaldado por Naciones Unidas y con sede en Málaga. GIA Longevity busca situar el envejecimiento saludable en el centro de la

agenda global.

Para su primera cumbre, GIA Longevity ha escogido la capital malagueña como sede, en concreto el Hotel Vincci Selección Posada del Patio, en el Pasillo de Santa Isabel, en pleno centro histórico de la ciudad.

El acto de apertura tendrá lugar en el Ayuntamiento y contará con el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, así como con la presencia de responsables de entidades como el Imserso, Banco Mundial, Unitar, OCDE, UNDESA y otras empresas tecnológicas globales.

Más allá de aspectos científicos, la cita servirá para abordar cómo prepararnos a nivel personal y profesional para vidas más largas: desde la planificación económica hasta el aprendizaje continuo como herramienta para seguir activos durante más años.