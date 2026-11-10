Reconocimientos

Málaga acoge este jueves el XI Encuentro Málaga Viva

En el acto se entregaran los Premios Málaga Viva al IES Dr. Rodríguez Delgado (Ronda), la Fundación Arborétum, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Thalassa Taller de Vino

Redacción

Málaga |

Málaga acoge este jueves el XI Encuentro Málaga Viva
Málaga acoge este jueves el XI Encuentro Málaga Viva | Diputación Provincial de Málaga

El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga albergará el próximo 12 de noviembre el XI Encuentro Málaga Viva. En esta edición contará con el protagonismo del divulgador y creador de la serie televisiva ‘Hope!’, Javier Peña. El lema de este encuentro, presentado por el periodista medioambientalista José María Montero, será ‘Motivos para la esperanza climática’.

En él, se van a entregar los Premios Málaga Viva de este año a:

  • IES Dr. Rodríguez Delgado (Ronda)
  • Fundación Arborétum
  • Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
  • Thalassa Taller de Vino

Además, el evento contará con la ponencia de Javier Peña, divulgador medioambiental y creador del movimiento 'Hope!'.

La asistencia a este encuentro es libre previa inscripción hasta completar aforo. El registro, además de información adicional para este evento, está disponible en la web encuentromalagaviva.org.

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