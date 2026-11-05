HLA Hospital Universitario El Ángel y CUIMA organizan una charla abierta sobre salud mamaria

HLA Hospital Universitario El Ángel acogió el pasado 4 de noviembre la charla “Cáncer de mama: claves que toda mujer debería conocer”, impartida por la Dra. Victoria Scholz, coordinadora de la Unidad de Mama ., La sesión, abierta y gratuita, reunió a más de 50 mujeres en el salón de actos y repasó la prevención, el diagnóstico y los aspectos esenciales de la enfermedad.

La charla inaugura la colaboración entre el hospital y CUIMA, plataforma digital malagueña de cuidado integral de la salud mamaria. El planteamiento es complementario: el hospital se ocupa de la atención clínica y CUIMA acompaña a la mujer fuera de la consulta, con información fiable, recursos prácticos y apoyo para ella y para su familia.

“Una mujer bien informada se cuida mejor y llega antes al diagnóstico. Hemos querido hablar con claridad de prevención, de detección precoz y de lo que ocurre en cada etapa del proceso, y resolver las dudas que muchas veces no da tiempo a plantear en la consulta”, explicó la Dra. Victoria Scholz.

Todo el proceso en el mismo hospital

La Unidad de Mama de HLA Hospital Universitario El Ángel es una unidad funcional y multidisciplinar. Reúne radiodiagnóstico, anatomía patológica, cirugía de mama y oncología, con cuenta con el respaldo de la hospitalización, la UCI y el área quirúrgica del centro. Cada caso se estudia de forma conjunta en comité, y la paciente recorre todo el proceso, desde la detección y la biopsia hasta la cirugía y, si es necesario, el tratamiento oncológico, sin salir del hospital y sin esperas entre un paso y el siguiente.

En el diagnóstico, el hospital realiza todas sus mamografías con tomosíntesis, o mamografía 3D, que obtiene cortes de la mama y permite detectar lesiones más pequeñas y en fases más tempranas, especialmente en mamas densas. Para las biopsias el centro dispone de mesa prona, que permite abordar la lesión desde cualquier ángulo, Junto con la punción asistida por vacío, puede evitar la cirugía en algunos casos, como las microcalcificaciones.

“La calidad asistencial no termina cuando la paciente sale de la consulta. Con esta colaboración queremos que las mujeres que atendemos en nuestra Unidad de Mama, y también las que todavía no han pasado por ella, encuentren información rigurosa y acompañamiento en cada etapa”, señaló el Dr. Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

La Dra. Scholz, que ejerce además la dirección médica de CUIMA, fue quien impulsó esta colaboración. El acuerdo contempla charlas de divulgación y prevención abiertas a mujeres y familias, recursos de acompañamiento para el postoperatorio, la revisión de los contenidos de CUIMA por profesionales de la Unidad de Mama del hospital y la comunicación conjunta de cada acción..

“Queríamos que las mujeres encontraran fuera del hospital el mismo rigor que reciben dentro. Contar con el respaldo de la Unidad de Mama de HLA Hospital Universitario El Ángel nos permite ofrecerles información fiable y un acompañamiento cercano en cada etapa”, apuntó Rocío Fernández Barrientos, fundadora de CUIMA.