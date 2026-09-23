La Fundación ”la Caixa” impulsa +Escuela para fortalecer nueve centros educativos de Andalucía

La Fundación ”la Caixa” ha seleccionado nueve centros educativos de Andalucía para participar en la primera edición del programa +Escuela, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar el éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad mediante el fortalecimiento de los centros educativos que desarrollan su labor en contextos de complejidad social. A través de formación y acompañamiento, la iniciativa apoyará a docentes y escuelas en la mejora del aprendizaje y en la reducción de la brecha educativa.

Los centros andaluces seleccionados son el Colegio Divino Maestro y el CEIP Nuestra Señora de las Angustias, en Granada; el IES Ramón Carande y el IES Tartessos, en Sevilla; el IES Galileo, en Almería; el CEIP Miguel de Cervantes y el CEIP Miraflores de los Ángeles, en Málaga; y el CEIP Virgen del Mar y el CEIP Federico García Lorca, en Cádiz.

La convocatoria ha despertado un gran interés en la comunidad educativa: 238 centros de 43 provincias de todas las comunidades autónomas presentaron su candidatura. De ellos, se han seleccionado 50 centros de 13 comunidades autónomas y de la ciudad de Ceuta, que formarán parte de esta primera edición del programa.

Nueve proyectos para mejorar la alfabetización y las matemáticas

Los nueve centros andaluces desarrollarán iniciativas adaptadas a las necesidades de su alumnado.

El Colegio Divino Maestro, en Granada, impulsará el proyecto «Tejiendo Comunidad», centrado en reducir el fracaso escolar y mejorar el bienestar emocional del alumnado de Educación Primaria con dislexia y dificultades de aprendizaje. Para ello, incorporará iniciativas como Dytective y Diverlexia, junto con espacios emocionales y actividades con las familias.

Por su parte, el CEIP Nuestra Señora de las Angustias, en Huétor Vega (Granada), desarrollará «Conectados por las palabras», un proyecto dirigido al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria que promueve la alfabetización como herramienta para favorecer la equidad y el éxito escolar, vinculándola al desarrollo de las funciones ejecutivas, la convivencia y la participación de la comunidad educativa.

El IES Ramón Carande, en Sevilla, pondrá en marcha «VOCES», una iniciativa dirigida al alumnado de ESO y Bachillerato que busca mejorar las competencias lingüísticas y socioemocionales de los estudiantes más vulnerables mediante metodologías activas y la implicación de las familias.

También en la provincia de Sevilla, el IES Tartessos, en Camas, desarrollará «TARTESSOS AVANZA», un proyecto dirigido al alumnado de ESO que combina la mejora de la competencia matemática con el bienestar emocional y el fortalecimiento de la relación con las familias.

En Almería, el IES Galileo impulsará «Proyecto Faro: luz y guía de la Chanca-Pescadería», dirigido al alumnado de ESO y FP Básica. La iniciativa fomentará la lectura, la escritura y la expresión oral a través de actividades de teatro, lectura y pódcast, contando también con la participación de las familias.

El CEIP Miguel de Cervantes, en Málaga, desarrollará «Leer para transformar: alfabetización inclusiva en comunidad», dirigido al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria. El proyecto promoverá una transformación educativa basada en la inclusión, el liderazgo democrático y la mejora de la competencia lingüística.

Por su parte, el CEIP Miraflores de los Ángeles, también en Málaga, pondrá en marcha «Construyendo razonamiento: El laboratorio matemático de Miraflores», una iniciativa para desarrollar la competencia matemática entre el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria mediante metodologías y materiales que puedan ser transferibles a otros centros educativos.

En Jerez de la Frontera (Cádiz), el CEIP Virgen del Mar impulsará «Un COLE que lee, una COMUNIDAD que TRANSFORMA», un proyecto dirigido al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO que busca reforzar la comprensión y la expresión, así como la motivación por la lectura.

Por último, el CEIP Federico García Lorca, también en Jerez de la Frontera, desarrollará «Voces que transforman: alfabetización, bienestar y comunidad», dirigido al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y de Primaria y con especial atención a los estudiantes en situación de vulnerabilidad, con diversidad lingüística o con necesidades específicas de apoyo educativo.

Una apuesta para fomentar la igualdad de oportunidades educativas

El origen socioeconómico es uno de los factores que más condiciona el éxito educativo, lo que pone de manifiesto la necesidad de reforzar los centros que trabajan en contextos de mayor vulnerabilidad para garantizar la igualdad de oportunidades educativas.

Ante esta realidad, la Fundación ”la Caixa” ha diseñado el programa +Escuela, que acompaña durante tres cursos escolares a centros que cuentan con un mínimo del 30 % de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Entre los centros seleccionados, el 32 % presenta porcentajes de alumnado vulnerable superiores al 70 %.

El programa propone reducir las brechas educativas fortaleciendo las capacidades de liderazgo de los equipos directivos y docentes, perfeccionando las prácticas educativas y promoviendo una cultura de mejora continua informada por las evidencias.

Formación, acompañamiento y apoyo económico para transformar las escuelas

+Escuela combina formación especializada, acompañamiento experto y apoyo económico para facilitar la implementación de proyectos de mejora adaptados a las necesidades de cada centro.

El programa ha sido diseñado en colaboración con el Institute of Education (IOE) de la University College London, referente internacional en investigación educativa que participará también en la formación de los equipos directivos y docentes. Su desarrollo ha contado también con el asesoramiento de un comité nacional de expertos y académicos especializados en equidad y mejora educativa.

Durante tres años, los equipos participantes recibirán formación en liderazgo pedagógico, uso de evidencias científicas y relación con las familias y la comunidad. Además, contarán con mentorías personalizadas, grupos territoriales de aprendizaje entre centros y visitas de evaluación entre iguales para compartir experiencias y acelerar los procesos de mejora.

La Fundación ”la Caixa” destinará más de 3 millones de euros a esta edición del programa, con una inversión media superior a 61.000 euros por centro educativo. Cada escuela podrá recibir hasta 30.000 euros para implementar proyectos dirigidos a reforzar las matemáticas o la alfabetización y potenciar el bienestar del alumnado y la relación con las familias y la comunidad.

Alfabetización y matemáticas, prioridades para garantizar el éxito escolar

Los proyectos seleccionados se centran en el fortalecimiento de las competencias de lectoescritura y de las matemáticas, consideradas fundamentales para el aprendizaje posterior. El 82 % de los centros seleccionados desarrollará iniciativas dirigidas a mejorar la lectura, la escritura y la comprensión lectora, mientras que el 18 % trabajará específicamente en el refuerzo de las competencias matemáticas.

Todos los proyectos incorporarán así mismo acciones relacionadas con el bienestar socioemocional, la convivencia escolar y la colaboración con las familias y la comunidad, factores que las investigaciones identifican como esenciales para favorecer el éxito educativo en contextos de vulnerabilidad.

Una red para generar oportunidades educativas

La participación en +Escuela permitirá a los centros integrarse en una red estatal de escuelas comprometidas con la mejora educativa y la reducción de las desigualdades impulsada por EduCaixa. Sus equipos docentes se sumarán a una comunidad de aprendizaje e innovación que reunirá a profesionales de toda España vinculados a los programas de la entidad.

Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación ”la Caixa”, destaca: «La equidad educativa es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Con +Escuela queremos acompañar a los centros que afrontan situaciones de mayor complejidad para que dispongan de las mejores herramientas, formación y recursos posibles. Nuestro objetivo es que el contexto socioeconómico no determine las oportunidades de aprendizaje de un niño o una niña».

Con esta iniciativa, la Fundación ”la Caixa” refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y con la construcción de un sistema educativo capaz de ofrecer mejores perspectivas de futuro a todo el alumnado, en especial a quienes parten de situaciones de mayor vulnerabilidad.