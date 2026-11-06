La escultura de Matías Di Carlo protagoniza la nueva exposición de Fundación Unicaja en Ronda

Fundación Unicaja presenta en Ronda la exposición ‘Matías Di Carlo. La alquimia del vacío’, la muestra más ambiciosa realizada hasta la fecha en España dedicada al artista argentino, que reúne setenta obras entre esculturas, dibujos, videoarte y piezas inéditas creadas para la ocasión en el Centro Fundación Unicaja Ronda y el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado.

La responsable de Artes Plásticas de Fundación Unicaja, Emilia Garrido; el autor, Matías Di Carlo, y el comisario de la exposición, Rafael Valentín López, han presentado esta muestra que se podrá visitar hasta el 30 de mayo y que ofrece una visión integral de la trayectoria del artista argentino y de un lenguaje artístico marcado por la investigación formal, la experimentación con los materiales y la exploración de los límites de la escultura.

‘La alquimia del vacío’ propone un diálogo entre las series que han definido la trayectoria de Matías Di Carlo y sus investigaciones más recientes en torno al dibujo, el vídeo y la instalación. El acero corten, el aluminio suprareciclado, la ceniza, los pigmentos naturales y la luz articulan un recorrido en el que materia y vacío dejan de entenderse como conceptos opuestos para convertirse en fuerzas complementarias.

Entre las piezas principales de la exposición figura ‘Charcoal Lines’ (2026), obra monumental realizada exprofeso para la muestra e instalada en el patio del Centro Fundación Unicaja Ronda. El recorrido incluye también ‘Sin título, Folds’ (2023) y ‘Sin título, Folds’ (2021), en este mismo centro, mientras que el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado acoge ‘Wheels of Possibility - Act II’ (2026), también concebida específicamente para este proyecto, junto con pinturas, dibujos y una pieza de videoarte.

En su obra, las estructuras plegadas, las geometrías abiertas y los equilibrios de sus piezas convierten el vacío en un elemento activo de la composición y sitúan al espectador ante un juego permanente entre interior y exterior, presencia y ausencia, materia y energía. Esta concepción permite entender la producción del artista como una particular alquimia contemporánea. En sus esculturas, materiales de fuerte presencia física como el acero adquieren una sensación inesperada de ligereza, mientras grandes volúmenes llegan a percibirse como trazos suspendidos en el espacio. Su trabajo se desarrolla así entre el control y la incertidumbre, el cálculo y la intuición.

La exposición ‘Matías Di Carlo. La alquimia del vacío’ puede visitarse hasta el 30 de mayo de 2027 en el Centro Fundación Unicaja Ronda y el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado en horario de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, y domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.