Pop & Roll Circus levantará el telón este sábado en el Auditorio Cortijo de Torres con Cupido como protagonista de su primera gran noche

El mágico mundo del circo y el espectáculo de la música en directo se darán la mano en Málaga con el estreno de Pop & Roll Circus, un nuevo espacio cultural y de entretenimiento que abrirá sus puertas el próximo sábado 7 de noviembre con el concierto de Cupido y el DJ set de Nukki.

Ubicada dentro del Auditorio Cortijo de Torres, la carpa se levantará gracias a la iniciativa de la productora Crash Music y la agencia Doctor Watson, un proyecto que nace con la vocación de ofrecer una experiencia diferente durante los meses de otoño e invierno, combinando música, cultura, artes escénicas y espectáculo en un mismo escenario.

La actuación de la banda Cupido será la encargada de inaugurar este nuevo ciclo, que se prolongará hasta marzo y que aspira a convertirse en un punto de encuentro para los amantes de la música en directo y la cultura. La programación combinará conciertos de artistas y bandas de distintos estilos con actuaciones teatrales y otras propuestas culturales, en un espacio donde la ambientación y los códigos del circo tendrán un papel protagonista.

Cupido inaugura el ciclo con su particular universo pop

El proyecto formado por Pimp Flaco y Solo Astra será el encargado de levantar el telón de Pop & Roll Circus el próximo sábado 7 de noviembre. Cupido se ha consolidado como una de las propuestas más singulares del pop alternativo español gracias a una fórmula que combina melodías pegadizas, electrónica, sensibilidad urbana y letras cargadas de romanticismo.

Desde su irrupción en el panorama nacional, el grupo ha conectado especialmente con las nuevas generaciones, construyendo un sonido reconocible que transita entre el pop contemporáneo y una particular mirada sobre las relaciones personales. Canciones como Autoestima, La Pared, Santa o Se apagó forman parte de un repertorio que ha convertido a Cupido en uno de los nombres destacados de la mejor escena alternativa.

Tras su esperado directo, llegará la sesión de Nukki. La conocida DJ, promotora y figura clave de la escena underground y queer en Málaga, será la encargada de animar y culminar la noche con sus remezclas versátiles y enérgicas que viajan por diversos géneros, incluyendo desde el ‘perreo’ más oscuro hasta la guaracha, el speed dembow, el trance y sonidos leftfield club.

Una programación musical que continuará hasta marzo

Tras la actuación inaugural de Cupido y Nukki, Pop & Roll Circus continuará su programación de noviembre con tres citas que reflejan la diversidad de estilos que caracteriza al ciclo. Así, el 13 de noviembre llegará Mala Gestión, la banda valenciana inventora del ‘ñunk’, mezcla indefinible de punk, rock cómico y música alternativa. El grupo destaca en la escena independiente por sus letras satíricas, ácidas y de corte generacional.

El 14 de noviembre actuará Miranda!, el dúo argentino referente del electropop latino, reconocido por su universo escénico, su estética inconfundible y canciones tan populares como Don, Perfecta, Yo te diré o Fantasmas.

El 21 de noviembre será el turno de Haze, uno de los pioneros en la fusión del rap con el flamenco en España. El artista sevillano repasará una trayectoria marcada por la autenticidad, las historias personales y la mirada social, con temas como Gasolina, Sangre y Fuego, Libertad o Dime qué es el miedo.

El primer mes de programación se cerrará el 28 de noviembre con La Cabra Mecánica. La formación liderada por Lichis ha construido una identidad propia mezclando rock, pop, rumba y canción de autor. Su repertorio incluye canciones tan coreadas como La lista de la compra, Felicidad o No me llames iluso.

Estas actuaciones constituyen el primer avance de una programación que continuará creciendo durante los próximos meses, con nuevas propuestas que se irán anunciando a través de los canales oficiales del proyecto.

Mucho más que conciertos: un circo de música, cultura y entretenimiento

La singularidad de Pop & Roll Circus reside en su voluntad de recuperar la capacidad de sorpresa y la emoción del espectáculo en directo a través de una experiencia que va más allá de los conciertos convencionales.

La carpa, inspirada en la estética colorista y evocadora de los circos clásicos, contará con la presencia de figuras circenses que contribuirán a crear una atmósfera propia. Un maestro de ceremonias, malabaristas y otros elementos del imaginario del circo acompañarán la experiencia del público, convirtiendo cada evento en una propuesta con identidad propia.

A esta dimensión escénica se sumará una programación complementaria de actividades culturales y actuaciones teatrales, con la intención de mantener vivo el espacio durante toda la temporada y ampliar su oferta más allá de la música.

El objetivo es crear un lugar donde convivan diferentes disciplinas artísticas y donde la puesta en escena, la ambientación y la interacción con el público formen parte esencial de cada espectáculo. Una propuesta que conecta la tradición del circo con la energía de la música actual y que busca ofrecer nuevas alternativas de ocio cultural en Málaga durante los meses de otoño e invierno.

Con una capacidad de hasta 1.800 personas, y una decoración concebida para trasladar al público al universo circense, Pop & Roll Circus se incorpora a la oferta cultural de la ciudad con una propuesta diferenciada, abierta a distintos públicos y disciplinas artísticas.

La ubicación estratégica del Auditorio Cortijo de Torres facilita el acceso desde los principales puntos de conexión de Málaga. El recinto se sitúa a unos 15 minutos del aeropuerto, a 11 minutos de la estación de tren María Zambrano y a aproximadamente 12 minutos en coche del centro de la ciudad.

Asimismo, quienes opten por desplazarse en vehículo privado, dispondrán de opciones de estacionamiento en las inmediaciones, como el Parking Público Europa 100 24h, que cuenta con capacidad para hasta 560 vehículos.

Las entradas para los conciertos y toda la información sobre la programación están disponibles en www.popandrollcircus.com y en el perfil oficial de Instagram: @popandrollcircus.