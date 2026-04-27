La Diputación Provincial celebra el Día de la Provincia de Málaga desde Ardales

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado en el marco de la celebración del Día de Málaga que “la provincia es un caso de éxito que debemos seguir construyendo entre todos”. La ceremonia ha tenido lugar en el centro cultural Villa de Ardales, donde Danza Invisible, la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, la empresa Román y Martos y AMIVEL han recibido las Medallas de Oro de la Provincia por sus especiales cualidades, merecimientos y servicios destacados, extraordinarios y excepcionales en beneficio de la provincia.

Además, el pueblo de Ronda ha sido distinguido con una mención de Honor por su papel solidario durante los temporales del pasado mes de febrero. En la ceremonia han intervenido también el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, y la consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España.

Francisco Salado, en su discurso, ha hablado “del momento decisivo” en el que se celebra este Día de la Provincia. Una provincia con un “futuro brillante por delante” y que “genera oportunidades, despierta interés y admiración, y que se ha convertido en referencia en turismo, tecnología, cultura, emprendimiento y calidad de vida”.

El presidente ha hecho referencia a los “grandes desafíos” de la provincia, como la vivienda, la movilidad, la sanidad, la capacidad de suministro eléctrico, tal y como arroja el último barómetro publicado por Madeca, que confirma que, “pese a las dificultades, una mayoría de malagueños (el 60,6%) considera la situación general de la provincia como buena o muy buena”.

“Pero Málaga no puede permitirse la autocomplacencia”, ha señalado Salado, por lo que ha hecho referencia a la necesidad de inversiones potentes en materia de movilidad y servicios públicos para atender a su crecimiento, “sin romper el equilibrio territorial de la provincia, sin dejar atrás a nuestros pueblos y sin concentrar todas las oportunidades en unos pocos puntos del mapa”, ha añadido.

Asimismo, ha hecho referencia a la “fortaleza moral” de Málaga en los momentos de este año. “Cada vez que esta provincia ha sido golpeada ha respondido con entereza, con solidaridad y con un enorme sentido de comunidad. Y eso también forma parte de la identidad malagueña: saber celebrar cuando toca celebrar, pero también saber estar a la altura cuando llegan los momentos difíciles”.

Entrega de Medallas de Oro de la Provincia

Danza Invisible

Respecto a Danza Invisible, Salado ha apuntado que “forma parte de la banda sonora sentimental de esta provincia, grandes embajadores de nuestra tierra”.

Danza Invisible nació en Torremolinos a comienzos de la década de los años ochenta, en un momento de profunda transformación cultural en España. Desde sus inicios, el grupo destacó por su personalidad musical, por la calidad de sus composiciones y por su capacidad para conectar con el público, convirtiéndose rápidamente en una de las bandas más representativas del movimiento musical de la nueva ola y del pop-rock español.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria artística, Danza Invisible ha desarrollado una carrera sólida y reconocida tanto por el público como por la crítica especializada, consolidándose como una de las formaciones musicales más influyentes del panorama musical español.Entre sus composiciones más conocidas destacan temas que forman ya parte del patrimonio musical colectivo de nuestro país, como ‘Sabor de amor’, ‘Sin aliento’, ‘A este lado de la carretera’ –versión del tema de Van Morrison-, ‘Agua sin sueño’ o ‘Reina del Caribe’.

La importancia de Danza Invisible no radica únicamente en su éxito musical, sino también en su capacidad para representar una forma de entender la música y la cultura vinculada a la identidad mediterránea, al dinamismo creativo de la Costa del Sol y a la proyección cultural de la provincia de Málaga.

Asociación Alhelí

“Una sociedad en la que prime el respeto por el dolor de los demás y la empatía, como nos enseñan en la Asociación Alhelí”, ha afirmado Salado. La Asociación Alhelí nace de una experiencia personal de su presidenta, Yolanda Verdugo, tras la pérdida de su madre. Ante la falta de recursos específicos y acompañamiento durante su propio duelo, decidió transformar su vivencia en un proyecto de ayuda para otras personas.

Constituida oficialmente en enero de 2016, Alhelí se ha consolidado como un espacio de referencia en la provincia de Málaga para quienes atraviesan el tránsito hacia la aceptación de una pérdida a través de la colaboración con distintas administraciones públicas. Actualmente, esta entidad ha asistido a más de 200 personas –en ocasiones, desplazando su equipo a distintos puntos de la provincia– y más de 50 personas han asistido a sus grupos de apoyo mutuo.

Cámara de Comercio de Málaga

Otro de los galardonados ha sido la Cámara de Comercio de Málaga “por su aportación al tejido económico y empresarial”, como ha señalado Salado.La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga cumple 140 años de existencia promoviendo la actividad económica en la provincia y velando por los intereses de las empresas que prestan sus servicios en este territorio. En estos años de historia, la institución cameral ha atravesado por distintas vicisitudes y ha sabido adaptarse a los tiempos para afrontar los nuevos retos que la clase empresarial ha ido demandando con el objetivo de mejorar su posicionamiento.

Además de promover la tradición mercantil malagueña, en su momento reclamó al Estado un Plan de Infraestructuras, la llegada del AVE a Málaga, solicitó potenciar el eje mediterráneo para mejorar las exportaciones e importaciones en la provincia, y se involucró en promociones turísticas y culturales en beneficio de la sociedad malagueña.

Hoy en día avanza en la implantación de nuevas tecnologías y en la formación a todos los niveles y sectores de la empresa, así como en la promoción y apoyo a la creación de empresas, información empresarial, y en la puesta al día y puntual actualización de cuanto puede beneficiar a empresarios y empresas.

Román y Martos

Esta empresa familiar, ejemplo de esfuerzo y de lo que representa Sabor a Málaga”, tal y como ha descrito Salado, está dedicada a la elaboración y distribución de productos alimenticios, orientada a cubrir las necesidades del sector mayorista y del canal HORECA (hostelería, restauración y catering). Fundada en 1981 por Juan Román y Miguel Martos, cuatro décadas después y con la segunda generación al frente de la compañía, es uno de los mayores referentes del sector de la distribución alimentaria en Andalucía.

Adheridos a Sabor a Málaga, la marca promocional de la Diputación del sector agroalimentario, la empresa trabaja principalmente en tres grandes líneas: pescado y marisco fresco, productos refrigerados y congelados, y una amplia gama de carnes frescas y congeladas.

Posee unas amplias instalaciones, que superan los 12.500 metros cuadrados, en el polígono La Huertecilla, una flota con una treintena de vehículos frigoríficos y una plantilla de profesionales altamente cualificados –cercana al centenar de empleados-. Uno de los grandes hitos de la compañía fue la adquisición en 2015 de su propio barco atunero, lo que le permitió convertirse en armadora y liderar la captura de atún rojo salvaje en el Estrecho.

AMIVEL

Francisco Salado ha destacado también la labor de AMIVEL, “símbolo de superación, dignidad e inclusión a través del deporte”. Se trata de una asociación de personas con diversidad funcional física u orgánica, con sede en Vélez-Málaga y alcance en toda la comarca de la Axarquía. Constituida en 1992, su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia.

Su trayectoria dio un giro clave en 1996, cuando comenzó a gestionar el control y supervisión de aparcamientos. Este paso marcó la transición de una labor meramente ocupacional a la inserción laboral real, culminando en 1999 con la obtención de la calificación de Centro Especial de Empleo.

AMIVEL (Asociación de personas con diversidad funcional con hándicap físico u orgánico de Vélez-Málaga y la comarca de la Axarquía) se define como una “gran familia” volcada en tres ejes fundamentales: el ámbito social, el laboral y el deportivo, en el que destacan principalmente en baloncesto en silla de ruedas. Desde su primera fase de ascenso a Primera División en la temporada 1980-1981, el club ha evolucionado hasta convertirse en un referente de alta competición a nivel nacional e internacional, contando en sus filas con jugadores paralímpicos de diversas nacionalidades.

Mención de Honor al pueblo de Ronda

La gala ha comenzado con la Mención de Honor al pueblo de Ronda por su papel solidario durante los temporales del pasado mes de febrero al acoger de forma desinteresada a buena parte de la población desalojada de Grazalema, contribuyendo a garantizar la seguridad de los vecinos afectados por las intensas lluvias. El gesto solidario del municipio ha sido destacado como un ejemplo de cooperación entre localidades durante una emergencia. “Esa es nuestra esencia real, nunca dejemos que la polarización, la crispación o la peor cara de la política nos digan lo contrario”, ha señalado Salado. “Una provincia no se construye sólo con presupuestos o con infraestructuras; se construye también con valores, con memoria, con solidaridad, con cultura y con personas capaces de dejar huella”, ha añadido.

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En su intervención, el presidente ha aprovechado para recordar a las víctimas del accidente de Adamuz. “Aquel golpe dejó una herida profunda, y además de honrar la memoria de las víctimas también es de justicia reclamar su derecho, que es el derecho de todos los ciudadanos, a conocer la verdad de lo que ocurrió y si se pudo haber evitado”. La Justicia debe llegar hasta el final y proteger un modelo de sociedad en el que la seguridad, la verdad y la dignidad de las víctimas se pongan siempre por delante”, ha incidido.