PP propone trenes de Cercanías en línea convencional a Antequera para evitar autobús y agilizar viaje a Madrid

La presidenta del Partido Popular de Málaga, Patricia Navarro, ha propuesto hoy al Gobierno que utilice trenes de Cercanías por la línea convencional del Guadalhorce, desde la estación María Zambrano de Málaga hasta la estación de Santa Ana en Antequera, para evitar el transbordo en autobús que actualmente ha habilitado Renfe para los viajeros del AVE a Madrid mientras dure la reparación del talud derrumbado en Álora.

“Esta propuesta está avalada por expertos, por ingenieros y por maquinistas de Renfe a los que hemos consultado, es factible y necesaria, y reduciría las molestias a los viajeros y los tiempos que supone el transbordo de autobús y las largas esperas en la estación de Santa Ana”, ha afirmado la dirigente popular, que ha manifestado que “frente a los insultos del Gobierno, el PP y las instituciones en las que gobierna va a hacer propuestas a favor de los malagueños y de los viajeros”.

“Desde el Partido Popular nos negamos a resignarnos y a conformarnos con la respuesta del presidente de Adif, que el pasado lunes, para decepción de todos los malagueños y de nuestros visitantes, zanjó el tema resignándose a que no se restablecería el AVE directo entre Málaga y Madrid hasta que las obras del talud finalicen, posiblemente a finales de este semestre, pero tampoco con total seguridad”, ha declarado Navarro.

La presidenta del PP de Málaga ha subrayado el “enorme perjuicio” que el corte del AVE directo de Málaga con Madrid, pero también con el resto de España, “está suponiendo para nuestra economía, para los ciudadanos de Málaga que utilizan ese medio de transporte por trabajo, por estudios o por motivos familiares, y también para nuestro principal sector, el turismo, en una época clave como es la Semana Santa y comprometiendo además las reservas de cara al verano”.

La propuesta del PP al Gobierno consiste en utilizar unidades de Cercanías en doble composición, con diez coches, que irían directos desde la estación de María Zambrano hasta la estación de AVE de Santa Ana, por la línea del Cercanías del Guadalhorce y hasta El Chorro. Con esos vagones, suficientes para transportar a los viajeros de un AVE, se reestablecería la conexión ferroviaria directa con Santa Ana, evitando el transbordo en autobús con las consiguientes esperas de hasta entre 50 minutos y una hora que se están produciendo actualmente.

“Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir trabajando en medidas y soluciones que supongan reducir las molestias para los malagueños y para nuestros visitantes. Espero que el Gobierno se dedique a trabajar y a gestionar esta crisis y deje de centrarse únicamente en los insultos y en el desprecio a los malagueños”, ha concluido Navarro.