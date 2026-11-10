Cordia, reconocida con el Premio Ai a la Empresa Destacada por su apuesta por Andalucía

Cordia ha recibido el Premio a la Empresa Destacada por su apuesta por Andalucía en la XIII edición de los Premios Andalucía Inmobiliaria, un reconocimiento que pone en valor el compromiso de la compañía con la comunidad andaluza y su estrategia de crecimiento a largo plazo en la región.

El galardón fue recogido el pasado 4 de noviembre por Mauricio Mesa, presidente del Consejo de Administración de Cordia España y Rumanía, de manos de Amelia Martínez Sánchez, viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, durante el acto de entrega celebrado en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en Sevilla.

Este reconocimiento respalda la trayectoria que Cordia viene construyendo en Andalucía y, especialmente, en la Costa del Sol, uno de los mercados estratégicos de la compañía en España.

“Para Cordia es un orgullo formar parte de este grupo de empresas e instituciones que comparten una misma ambición: generar valor, impulsar el desarrollo y contribuir al futuro de Andalucía. Cuando decidimos expandirnos internacionalmente, elegimos España porque vimos una oportunidad para crear valor a largo plazo y encontramos en Andalucía una región dinámica, con una excelente calidad de vida, una economía en crecimiento y una gran proyección internacional”, señaló Mauricio Mesa.

El presidente del Consejo de Administración de Cordia España y Rumanía añadió que “aquella decisión fue acertada” y que “el éxito de Jade Tower y el desarrollo de 360° by Cordia confirman la confianza de Cordia en la Costa del Sol y la voluntad de la compañía de seguir apostando por proyectos que combinen sostenibilidad, innovación y una forma de entender la vivienda cada vez más vinculada al bienestar y a la calidad de vida”.

Una apuesta consolidada por la Costa del Sol

Cordia inició su actividad en el mercado español con Jade Tower, en Fuengirola, su primer proyecto residencial en el país. Compuesto por 116 apartamentos y áticos, el residencial ha completado ya la comercialización del 100% de sus viviendas y se ha consolidado como la carta de presentación de la compañía en España.

El proyecto ha sido además reconocido internacionalmente por su apuesta por la sostenibilidad, la tecnología y la calidad constructiva, reforzando el posicionamiento de Cordia dentro del segmento residencial premium.

Tras esta primera experiencia, la compañía ha ampliado su presencia en la provincia de Málaga con 360° by Cordia, ubicado en Mijas, en el entorno de Cerrado del Águila. Se trata de uno de los desarrollos más relevantes de Cordia en España y contempla más de 500 viviendas distribuidas en distintas fases.

La primera fase está compuesta por 71 apartamentos y áticos y ha sido concebida en torno a las vistas al Mediterráneo y al campo de golf, la arquitectura contemporánea, la eficiencia energética y una amplia propuesta de zonas comunes y servicios.

Crecimiento a largo plazo en Andalucía

Para Cordia, Andalucía representa un territorio prioritario dentro de su estrategia de crecimiento en España. La compañía mantiene una visión de largo plazo basada en el desarrollo de proyectos residenciales de calidad, la sostenibilidad, la innovación y la creación de valor para las ciudades y sus residentes.

El Premio Ai a la Empresa Destacada por su apuesta por Andalucía reconoce esta trayectoria y refuerza el compromiso de Cordia con la comunidad, donde la compañía prevé continuar analizando nuevas oportunidades de inversión y desarrollo durante los próximos años.