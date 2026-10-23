El Consejo Andaluz de Graduados Sociales impulsa en Antequera la mediación para agilizar la resolución de los conflictos laborales

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha reunido hoy en Antequera a 80 graduados sociales, especialistas en mediación y operadores jurídicos en el I Encuentro de la Mediación en la Jurisdicción Social Andaluza, una iniciativa con la que la institución colegial pretende impulsar la implantación y el desarrollo de mecanismos de resolución consensuada de los conflictos laborales, contribuir a agilizar los procedimientos y mejorar la respuesta de la Administración de Justicia a las necesidades de empresas y trabajadores.

La jornada, celebrada en el Museo de la Ciudad de Antequera (MVCA), Palacio de Nájera, bajo el lema «Uniendo perspectivas, impulsando soluciones», ha contado con la participación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), Lorenzo del Río, junto a representantes institucionales, profesionales de la judicatura y especialistas en mediación y relaciones laborales.

El presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vegas, ha destacado que el objetivo fundamental de este primer encuentro es favorecer una mayor coordinación entre instituciones y profesionales para que la mediación en la jurisdicción social adquiera un protagonismo creciente en toda Andalucía. «Queremos ayudar a coordinar e impulsar la mediación en los juzgados de lo Social de nuestra comunidad autónoma, para que tenga una mayor proyección y desarrollo y permita prestar un mejor servicio a la ciudadanía», ha señalado Ruiz Vegas durante la atención a los medios de comunicación. El presidente de la institución colegial ha insistido en que la mediación representa una oportunidad para avanzar hacia una justicia más ágil, cercana y eficiente, especialmente en un contexto marcado por los retrasos que afectan a numerosos procedimientos laborales. «La justicia tiene sus limitaciones y estamos viendo cómo se producen importantes demoras en los procedimientos. La mediación puede ofrecer una vía complementaria para solucionar muchos conflictos que, quizás, lo que necesitan es más diálogo», ha explicado.

Ruiz Vegas ha reivindicado asimismo la aportación de los graduados sociales a este proceso, dada su especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, su conocimiento directo de las relaciones laborales y su experiencia en la búsqueda de soluciones entre empresas y trabajadores.

En este sentido, ha subrayado que la consolidación de la mediación requiere avanzar en la colaboración institucional, la formación especializada y el establecimiento de mecanismos eficaces de derivación de asuntos que permitan aprovechar las posibilidades de esta fórmula de resolución de conflictos.

El presidente del TSJA respalda la apuesta por la mediación

La iniciativa del Consejo Andaluz ha contado con el respaldo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, quien ha defendido la necesidad de promover un cambio cultural en la forma de afrontar los conflictos y reducir la excesiva utilización de los procedimientos judiciales.

«Tenemos que cambiar el chip los ciudadanos y también los profesionales de la justicia, porque hay una gran sobreutilización del proceso judicial», ha afirmado. Lorenzo del Río ha señalado que «la justicia no puede ser sostenible con la gran cantidad de litigios, pensando que el juez tiene que resolverlo todo», y ha insistido en que «las partes, con la ayuda de un profesional, pueden y deben solucionar sus conflictos».

El presidente del TSJA ha recordado que el ámbito laboral ha sido tradicionalmente pionero en la utilización de mecanismos de conciliación y resolución extrajudicial, mediante instituciones como el SERCLA y los servicios administrativos de conciliación. Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar los problemas de saturación de los órganos judiciales. A este respecto, ha mencionado la existencia de procedimientos en Sevilla que están siendo señalados para el año 2031, una situación que ha resumido con una afirmación contundente: «Eso no es justicia».

Sus palabras han reforzado uno de los principales mensajes de la jornada: la mediación debe convertirse en una herramienta habitual para resolver aquellos conflictos en los que el diálogo y la intervención de profesionales especializados puedan facilitar acuerdos satisfactorios para las partes.

Un espacio de colaboración para impulsar la mediación en Andalucía

El encuentro organizado por el Consejo Andaluz de Graduados Sociales tiene como finalidad avanzar en la implantación efectiva de la mediación en la jurisdicción social y favorecer el intercambio de experiencias entre los distintos profesionales e instituciones implicados.

Entre sus objetivos se encuentran analizar el estado actual de la mediación laboral en el marco normativo y jurídico vigente, compartir buenas prácticas y herramientas técnicas, profundizar en las características y posibilidades de los distintos procedimientos de resolución de conflictos y promover la coordinación entre los agentes que intervienen en estos procesos.

La jornada cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Antequera y combina ponencias especializadas, una mesa redonda sobre experiencias y criterios de derivación a mediación y un taller práctico centrado en las competencias, habilidades y métodos necesarios para su aplicación.

El programa de la jornada reúne a destacados especialistas del ámbito jurídico y laboral. Francisco José López Díez, coordinador de la Comisión Técnica de Mediación del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España; Inmaculada Vázquez Flaquer, coordinadora técnica del PMA de Málaga, Marbella, Algeciras, Granada y Sevilla; José Miguel Herrero Sánchez, letrado de la Administración de Justicia y coordinador de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Sevilla; María José García Pedreño, graduada social, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y directora de Hacemos Mediación; Eduardo Candau Camacho, consejero técnico del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y formador en Mediación Laboral, y Antonio Oteros Díaz, graduado social, licenciado en Ciencias del Trabajo y formador en Mediación Laboral. Las conclusiones corren a cargo de José Miguel Ortiz Alba, graduado social del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla.