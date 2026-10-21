INPAVI celebra su 24º Jornada de Voluntariado bajo el lema «DAS el paso, creamos el cambio», impulsando la solidaridad y el compromiso social

La ONG Integración Para la Vida (INPAVI) Málaga celebra su 24º Jornada de Voluntariado, bajo el lema “D.A.S. el paso, creamos el cambio” con el fin de reconocer y agradecer la labor de las más de 250 personas voluntarias que ayudan cada día a que el cambio y la transformación social de las más de 400 familias a las que atiende la entidad sea una realidad. Este año, el lema pone en valor la importancia de la iniciativa individual y el papel que desempeña el trabajo conjunto para generar cambios reales y positivos en la sociedad. «Das el paso» representa la decisión de actuar, implicarse y dejar atrás las dudas para convertirse en parte activa de una transformación. «Creamos el cambio» refleja que esa iniciativa individual cobra mayor fuerza cuando se suma al esfuerzo colectivo, convirtiéndose en oportunidades, avances y transformación en la vida de miles de personas.

INPAVI España cuenta con más de 600 voluntarios en toda España, distribuidos entre sus delegaciones en Málaga, Granada, Motril, Alicante y Valencia. Sólo en el año 2025, todo este equipo de voluntarios ha ayudado a través de su tiempo, constancia, esfuerzo y cariño a más de 2.000 personasen riesgo de exclusión social y/o pobreza en la provincia malagueña.

INPAVI celebrará esta vigésimo cuarta Jornada con una entrega especial de premios a sus voluntarios divididos en tres categorías: «Maestro de la Empatía», reconociendo la cercanía y sensibilidad que ofrece el voluntario al tratar y acompañar a los beneficiarios en sus momentos de mayor debilidad social; «Solucionador de Crisis», para aquella persona que destaca por su capacidad de afrontar dificultades, ser resolutivo, trabajar en equipo y encontrar soluciones ante cualquier situación; y en último lugar, el premio «Kilómetro Extra», dedicado a aquellos que siempre están dispuestos a dar más de lo establecido, ofreciendo su tiempo y habilidades siempre que se necesite. Con estos reconocimientos, INPAVI quiere agradecer no solo el trabajo realizado, sino también la actitud, los valores y el compromiso que cada voluntario aporta a la organización.

Durante la jornada, los asistentes disfrutarán de la entrega de premios, varias exposiciones, un vídeo corporativo, una actuación musical, dinámicas y un tiempo de café.