La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Campillos trabaja desde hace semanas en los preparativos para la celebración de una nueva edición del Concurso Internacional de Piano de la localidad, que alcanza este año su vigésima edición. A lo largo de estas dos décadas, el concurso ha experimentado un importante crecimiento hasta convertirse en una de las citas más destacadas del panorama pianístico nacional e internacional. Prueba de ello es la participación de más de 1.000 pianistas procedentes de países de todos los rincones del mundo, consolidando a Campillos como un punto de encuentro de referencia para los profesionales y amantes de la música.

La vigésima edición del certamen tendrá lugar del 4 al 8 de diciembre y contará con la participación de 60 pianistas procedentes de 23 países y cuatro continentes diferentes. La organización ha recibido un total de 113 solicitudes para formar parte de esta edición, una cifra que refleja el interés que despierta el concurso entre jóvenes intérpretes de diferentes nacionalidades, entre las que se encuentran Taiwán, Singapur, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Australia, China, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Lituania, Hungría, Serbia, Bélgica, Bulgaria, Israel, Chile, Suecia, Suiza, Reino Unido, Alemania, Georgia o España.

La competición arrancará los días 4 y 5 de diciembre con la primera fase del concurso, mientras que la semifinal se desarrollará el día 6. La final tendrá lugar el 8 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en la Iglesia Santa María del Reposo. Los tres pianistas mejor valorados por el jurado actuarán como solistas en un concierto para piano y orquesta junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección de José Luis López Antón.

La Concejalía de Cultura sigue reforzando su apuesta por el concurso y con motivo del 20 aniversario, y gracias también a la implicación de los patrocinadores del evento, se ha aumentado el importe de los premios en un 35 por ciento, alcanzado un total de 15.500 euros para esta edición. Así, el primer premio estará dotado con 8.000 euros y la oportunidad de ofrecer varios recitales en destacadas salas de conciertos y festivales de España. Por su parte, el importe del segundo galardón alcanzará los 4.000 euros y el tercero, los 2.000 euros. Además, se reconocerá al pianista español mejor clasificado con un premio de 1.000 euros. Todos los pianistas galardonados recibirán igualmente un diploma conmemorativo.

El concurso contará también con dos premios especiales de 250 euros cada uno, que se concederán al término de la gran final. El primero será otorgado por los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Málaga y el segundo, por el público asistente, que podrándistinguir a sus finalistas favoritos.

Un año más, el jurado del Concurso Internacional de Piano de Campillos estará integrado por pianistas de reconocido prestigio internacional como Akemi Alink (Japón / Países Bajos), Fabio Bidini (Italia / USA), Filippo Gamba (Italia), Vanessa Latarche (Reino Unido), Matti Raekallio (Finlandia) y Chun-Chieh Yen (Taiwán). El presidente del jurado será el pianista campillero Juan Lago, sobre quien recae la dirección artística del concurso desde su primera edición. La trayectoria de Lago está avalada por numerosos reconocimientos en concursos de prestigio internacional. Entre sus galardones figuran los obtenidos en los concursos Valsesia-Musica y A. Scriabin, en Italia, así como en Compositores de España y Ferrol, en nuestro país. Su proyección internacional le ha llevado a ofrecer conciertos y clases magistrales en Europa, Norteamérica, Asia y Oriente Medio. Su vinculación con el ámbito musical se extiende también a otras importantes iniciativas.Actualmente, dirige el departamento de piano del Valencia International Performance Arts Summer Festival (VIPA) y ejerce la dirección artística del Festival Internacional de Piano de Málaga (FIPMA). Asimismo, ha participado como miembro del jurado en reconocidos concursos internacionales, entre ellos los de Cantù y A. Scriabin, en Italia, y James Mottram y Hastings, en Reino Unido. En el terreno académico, desarrolla su labor como profesor de piano en el Conservatorio José Iturbi de Valencia y en la ESMAR