El Colegio de Enfermería de Málaga reconoce seis investigadores en sus IX Premios de Investigación, dotados con 13.000 euros

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha celebrado la IX edición de sus Premios de Investigación, en la que ha reconocido cinco trabajos científicos desarrollados por seis profesionales de Enfermería, con una dotación económica total de 13.000 euros. La gala, celebrada el pasado jueves 12 de noviembre en el Museo Carmen Thyssen Málaga, reunió a representantes del ámbito sanitario, académico y colegial para poner en valor la contribución de la investigación enfermera a la mejora de los cuidados.

El acto, conducido por la periodista Arancha Tejero, contó con la participación del presidente del Colegio, José Miguel Carrasco Sancho, quien recordó los orígenes de estos premios y su evolución a lo largo de las nueve ediciones celebradas. Durante su intervención, destacó el compromiso continuado de la institución con el impulso de la investigación enfermera y felicitó a los profesionales galardonados por su dedicación a la generación de conocimiento científico.

Cinco investigaciones que abordan retos actuales de la atención sanitaria

El accésit destinado a enfermeras especialistas o residentes, dotado con 2.000 euros, fue concedido a Silvia Carpente Teijido y María Torreblanca Hidalgo, por una investigación sobre el impacto psicológico y emocional de las técnicas de reproducción asistida en mujeres con infertilidad primaria atendidas en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

En la categoría de mejor protocolo de investigación para mayores de 35 años, el premio de 2.500 euros recayó en Isabel María Mora Morillo, por un trabajo orientado a optimizar la organización de la hospitalización pediátrica para pacientes agudos y crónicos.

Por su parte, Cristina Medina Arjona recibió el premio al mejor protocolo de investigación para menores de 35 años, también dotado con 2.500 euros, por un estudio sobre el uso de la inteligencia artificial generativa durante el embarazo y el puerperio, centrado en los conocimientos, percepciones y necesidades de orientación sanitaria de las mujeres.

El premio al mejor proyecto de investigación para mayores de 35 años, con una dotación de 3.000 euros, fue para Óscar Antonio Porras Perales, por una investigación sobre señales inflamatorias relacionadas con el consumo de cocaína y su asociación con biomarcadores de comorbilidad psiquiátrica y cardiovascular durante la abstinencia.

Finalmente, Pilar Romero Alfaro fue reconocida con el premio al mejor proyecto de investigación para menores de 35 años, dotado con 3.000 euros, por su trabajo «Resolver in situ, cuidar de forma integral: la Enfermería Avanzada del 061 de Andalucía», centrado en el papel de la Enfermería Avanzada en la atención a las emergencias sanitarias.

La investigación enfermera, clave para mejorar los cuidados

La gala contó con la conferencia inaugural «Investigación en cuidados: impacto y retos», impartida por Ian Blanco Mavillard, enfermero, doctor en Investigación Traslacional y responsable de la Unidad de Apoyo a la Implementación e Investigación en Cuidados del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Su intervención abordó los desafíos de la investigación en cuidados y la importancia de trasladar los resultados científicos a la práctica clínica para mejorar la atención a los pacientes.

La ceremonia reunió a representantes de la Universidad de Málaga, la Universidad Alfonso X-Mare Nostrum y el Centro Universitario de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda, así como a responsables de Enfermería de distintos centros hospitalarios de la provincia.

También asistieron representantes de UPROSAMA, a través de los colegios profesionales que integran la entidad, entre otros invitados institucionales.

Con esta novena edición, el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga reafirma su compromiso con el fomento de la investigación y el reconocimiento del talento científico de los profesionales de Enfermería, impulsando iniciativas que favorecen la generación de conocimiento y su aplicación a la práctica asistencial.