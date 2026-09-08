Carmen Linares, leyenda viva del flamenco, abre la temporada del Teatro del Soho CaixaBank el 12 de septiembre

Carmen Linares inicia la nueva temporada 26/27 del Teatro del Soho CaixaBank el próximo 12 de septiembre con su concierto Antología: 30 aniversario. Un tributo musical a su histórico disco Antología de la mujer, reconocido como uno de los mejores 10 álbumes de la historia del flamenco y una de las 50 mejores obras españolas del siglo XX.

La cantaora flamenca, recientemente galardonada con la prestigiosa Medalla de Oro del Festival de Úbeda por su aportación al mundo de la música, el arte y la cultura, brindará un repertorio imprescindible de estilos flamencos: Cantiñas de Cádiz, cantes de Granada, soleares de Triana y, por supuesto, los tangos de Málaga que protagonizarán este recital histórico. Cantes que ella ha hecho propios y que interpretará con un elenco de músicos jóvenes y arreglos actuales.

Un auténtico espectáculo de cante, toque y baile de una leyenda viva del flamenco. Según la propia Linares, “este concierto es mi gran homenaje al disco que cambió mi carrera artística, Antología de la mujer. Creo que ha llegado el momento de celebrar este aniversario haciendo estos cantes de mujer con un tratamiento musical diferente”.

Las entradas están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.