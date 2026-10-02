Caetano Automotive Retail comunica nuevos nombramientos en España y Portugal

El mayor grupo de concesionarios oficiales de marcas de automoción de la península ibérica, que representa actualmente 33 marcas, negocios de movilidad y vehículos de ocasión. Pone en marcha una nueva estructura directiva para acompañar su crecimiento y reforzar la gestión de su actividad en España y Portugal.

Paulo Pereira asume el cargo de CEO de Caetano España y Portugal, como responsable ejecutivo de la división de Retail en la península ibérica.

Por su parte, Patricia Aguilar ha sido nombrada Country General Manager de Caetano en España, con responsabilidad sobre la gestión del grupo en el país.

Actualmente, Caetano cuenta con más de 200 puntos de venta en España y Portugal con una previsión de ventas de más de 70.000 automóviles en 2026 y más de 4.500 empleados directos que trabajan en la división Retail.

Esta reorganización responde al objetivo de seguir creciendo, reforzar su capacidad de gestión para afrontar los nuevos retos de crecimiento del grupo en España y Portugal