El buque insignia de la Armada, el «Juan Carlos I», abre sus puertas al público en el muelle ADL de Málaga

El puerto de Málaga ha recibido a uno de los buques más emblemáticos y avanzados de la Armada Española. El buque anfibio y portaeronaves «Juan Carlos I» (L-61) atracó en el Muelle Adosado de Levante (ADL), convirtiéndose en el centro de atención de la ciudad durante su escala.

Con el fin de acercar el trabajo de la Armada a la ciudadanía, el buque contó con 2 jornadas de puertas abiertas para que los visitantes conocieran sus instalaciones de primera mano.

Un coloso multipropósito para la defensa y la cooperación

El Juan Carlos I (cuyo acrónimo OTAN es LHD, Landing Helicopter Dock) es el buque insignia de la Armada Española y el mayor buque de guerra construido íntegramente en España. Su diseño polivalente le permite adaptarse a cuatro perfiles de misión principales: buque de asalto anfibio, plataforma de aviación, buque de mando y control, y unidad de apoyo en ayuda humanitaria o catástrofes.

Con un desplazamiento de 26.000 toneladas, una eslora de 231 metros y una manga de 32 metros, el buque cuenta con una dotación habitual de 295 tripulantes. Dependiendo de la naturaleza de su misión, su capacidad de transporte varía notablemente:

Capacidad aérea: Puede embarcar hasta 30 aeronaves, combinando helicópteros medios (como los NH-90) y pesados (como los Chinook) en operaciones anfibias; o bien entre 10 y 12 aviones de combate (tipo Harrier / AV-8B) junto a un número similar de helicópteros en su rol de portaaviones.

Capacidad anfibia y de transporte: Está diseñado para albergar a una Fuerza de Infantería de Marina —frecuentemente procedente del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz)—, alcanzando una capacidad total de transporte de hasta 1.500 personas. Para las operaciones de desembarco, el buque opera con embarcaciones del tipo LCM y puede transportar una importante flota de vehículos terrestres y carros de combate (como los carros Leopard y vehículos acorazados).